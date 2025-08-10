Le chien d'un influenceur culinaire disparaît lors du vol de sa voiture avant des retrouvailles inespérées au bout d'une semaine d'angoisse

La disparition d’un chien est une épreuve que tout propriétaire redoute. Pour Taylor Hannan, ce cauchemar a duré plusieurs jours, entre espoir et angoisse. Alors qu’il s’apprêtait à partir en voyage avec son fidèle compagnon, celui-ci a été volé par un inconnu. Un formidable élan de solidarité s’en est suivi…

C’est le soulagement pour Taylor Hannan. Ce blogueur et influenceur culinaire originaire d’Austin, au Texas (Etats-Unis), a enfin retrouvé son chien. Ce dernier avait disparu plusieurs jours plus tôt alors qu’il se trouvait à bord de la voiture de son maître, volée devant chez lui, rapportait KVUE.

Taylor Hannan, alias « AustinEater » sur Instagram où il est suivi par 101 000 followers, a annoncé sur le réseau social les retrouvailles avec Noodles, son ami à 4 pattes. Le croisé Terrier a été examiné par un vétérinaire et mis sous perfusion après avoir été localisé et secouru.

« Un grand merci à tous ceux qui ont consacré du temps, de l’énergie et des ressources, ainsi que ceux qui ont envoyé de bonnes vibrations et prié », écrivait le propriétaire du canidé le jeudi 31 juillet 2025, 6 jours après sa disparition.

Cette dernière avait effectivement eu lieu le vendredi 25 juillet. Ce matin-là, Taylor Hannan s’apprêtait à partir en road-trip avec son chien. Il chargeait ses bagages dans la voiture, à bord de laquelle l’animal se trouvait déjà. Quelqu’un s’était alors emparé du véhicule, tandis que Noodles était toujours à l’intérieur.



AustinEater / Instagram

La voiture volée a été retrouvée le lendemain près d’une autoroute à Cedar Creek, à une trentaine de kilomètres de là.

Le dimanche 27 juillet, de nombreuses personnes ont participé aux recherches dans le secteur. Les followers de Taylor Hannan ont continué de le faire au cours des jours suivant.

« Il est épuisé, mais il va bien »

Jusqu’à l’heureux dénouement annoncé par AustinEater, qui a ensuite livré quelques précisions autour des circonstances dans lesquelles le chien a été retrouvé.

Taylor Hannan a ainsi indiqué avoir reçu l’aide d’un détective privé. Celui-ci l’a contacté, lui demandant s’il y avait du nouveau. Le blogueur lui a expliqué que quelqu’un l’avait contacté, disant avoir aperçu Noodles à Del Valle, non loin de l’aéroport international Austin-Bergstrom, dans le sud-est d’Austin.

Le détective s’est rendu sur les lieux et l’a rappelé 10 minutes plus tard avec une excellente nouvelle ; il venait, en effet, de mettre la main sur le chien. « Il est en sécurité. Il est épuisé, mais il va bien. Et il est à la maison », peut-on lire sur le post Instagram de Taylor Hannan.