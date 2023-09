Un chien retrouvé dans une voiture volée conquiert le cœur d'un policier

Alors qu’il était en patrouille un soir de fin juillet, l’officier de police Nate Taylor était loin de se douter qu’il était sur le point de rencontrer le futur membre de sa famille.

Peu après 21 heures, il a été appelé en renfort dans l’une des rues de Boulder, dans l’Etat du Colorado (Etats-Unis). D’autres agents venaient d’intercepter une voiture volée. L’intervention a toutefois pris une tournure inattendue.

Les policiers ont découvert une chienne sagement assise sur la banquette arrière du véhicule en question. De type molossoïde et arborant un beau pelage blanc tacheté, l’animal semblait perdu, mais affichait une attitude douce et amicale à l’égard des forces de l’ordre.



Boulder Police Dept. / Twitter

L’officier Nate Taylor n’a eu aucun mal à gagner sa confiance. Il a ouvert la portière, attaché la chienne à sa laisse, puis l’a fait descendre du véhicule pour la mettre en sécurité.

Il ne la connaissait que depuis quelques minutes, mais il était déjà séduit par cette adorable créature. « Nous l'avons emmenée à la Humane Society et je leur ai donné mes coordonnées au cas où personne ne viendrait la chercher », raconte-t-il à Police1.

Plus d’une semaine plus tard, l’association de protection animale l’a appelé pour lui annoncer que les propriétaires de la chienne n’étaient pas venus la réclamer. Ce délai légal passé, Nate Taylor pouvait désormais l’adopter officiellement.



Boulder Police Dept. / Twitter

La chienne, qui a été appelée Bonnie, a ainsi pu découvrir sa nouvelle famille, qui compte 2 autres chiens de race Teckel.



Boulder Police Dept. / Twitter

Elle s’est rapidement adaptée à son nouvel environnement et s’est liée d’amitié avec ses congénères. Bonnie a eu énormément de chance en croisant la route de Nate Taylor. Lui aussi s’estime chanceux d’avoir rencontré une âme si douce qui s’est parfaitement intégrée à son petit clan.

La police de Boulder a partagé sur Twitter une vidéo montrant l’intervention policière et l’adoption de Bonnie.

‘Is she friendly?’



Officer Taylor usually tries to leave work at work, but one incident a few weeks ago changed that. And for the better.



Officers had located a stolen car and after safely taking the occupants into custody, discovered something surprising in the backseat pic.twitter.com/aQMfz9oJni