Cet aéroport international a embauché 5 nouvelles recrues à 4 pattes pour leur confier une mission spéciale auprès de certains passagers (vidéo)

Pour certains voyageurs, prendre l’avion est très anxiogène. Pour soulager ces passagers stressés et les aider à se détendre, l’aéroport international d’Istanbul (Turquie) a eu l’idée de mettre en place un programme de chiens de thérapie. Grâce aux nombreux retours positifs des voyageurs, 5 nouvelles recrues ont récemment rejoint cette équipe de choc.

L’aéroport d’Istanbul (Turquie) est certainement l’une des plaques tournantes du transport les plus fréquentées au monde. Des millions de voyageurs s’y croisent chaque année et, parmi eux, des passagers très anxieux à l’idée de prendre un vol.

Pour tenter d’offrir une expérience de voyage sans stress à ces usagers, cet aéroport "pet friendly" a mis en place en février dernier un projet pilote avec des chiens de thérapie. Devant le succès de l’opération, 5 nouveaux toutous ont récemment rejoint l’équipe, comme le rapporte le Toronto Star.

Une équipe de choc certifiée

Dans cette équipe, tous les toutous sont des chiens de thérapie certifiés et formés professionnellement pour réconforter les humains anxieux. Pendant des mois, ils ont reçu une préparation spéciale et un entraînement intensif afin de pouvoir travailler dans le cadre particulier d’un aéroport. Les chiens ont notamment été désensibilisés aux stimuli distrayants, comme les sons et les personnes.

« Nous devions nous assurer qu’ils étaient sûrs et qu’ils étaient adaptés à 100 % à tous les environnements », a déclaré Kadir Demirtas, le responsable de l’expérience client de l’aéroport d’Istanbul.

Une mission : atténuer le stress des voyageurs

Aujourd’hui, l’équipe cynophile de thérapie de l’aéroport d’Istanbul est toujours prête à offrir son soutien aux passagers avec des câlins, des caresses sur le ventre et même des bisous baveux.

Munis d’insignes et d’uniformes officiels comme tous les employés de l’aéroport, ces toutous travaillent essentiellement pendant les heures de pointe, de 10 h à 16 h.

Le vétérinaire de l’équipe a toutefois déclaré que le tempérament de chaque chien dictait ses heures de travail chaque jour. « Ils se promènent dans l’aéroport sous la conduite de leurs maîtres-chiens qui sont également responsables de leurs soins », a-t-il également déclaré.

Parmi les nouvelles recrues de l’équipe, on trouve Kuki, un Lagotto Romagnolo qui travaille dur mais qui aime aussi ses petites pauses et Alita, un Border Collie au regard intense. Dévouée à son maître, la coéquipière de Kuki semble aussi avoir un don pour calmer les nerfs.

« Nous sommes toujours entourés de gens qui la caressent constamment », a déclaré Volkan Gul, son maître-chien.

Les voyageurs, quant à eux, semblent enchantés par cette initiative. À la suite de leurs commentaires positifs, les responsables de l’aéroport envisagent d’ailleurs d’étendre ce projet concluant. Kuki et Alita auront donc certainement bientôt de nouveaux collègues…