Le chien d’un homme sans famille se retrouve seul après son décès, les habitants de son île le prennent sous leur aile

Gem et son propriétaire étaient indissociables. Ils étaient connus dans leur quartier pour se balader côte à côte chaque jour. Malheureusement, le maître du toutou est décédé et n’avait pas d’entourage pouvant adopter ce dernier. Néanmoins, la boule de poils était très aimée sur son île et a reçu le soutien de nombreux habitants.

Gem et son propriétaire formaient le genre de duo que l’on ne voit jamais séparément. Originaires de l'île de Man, dans la mer d’Irlande, ils étaient fréquemment vus en train de se balader le long des lignes de tramway, comme l’a mentionné Isle of Man Today , jusqu’à ce que l’homme décède. Sa communauté s’est alors mobilisée pour prendre soin de son chien.

Déjà à l’époque, Sue Moffitt, une habitante, avait assuré qu’elle s’occuperait de Gem en cas de besoin. Son propriétaire lui avait effectivement confié qu’il devait se faire hospitaliser et souhaitait confier le canidé à ses voisins, mais la femme voulait s’assurer qu’il soit en sécurité à ses côtés.

© Shirley Waddicor

Une chaîne de solidarité

Quelques mois après cette discussion, soit en fin d’année 2024, l’homme âgé est décédé, laissant son meilleur ami canin derrière lui. Il n’avait pas de famille pouvant prendre soin de lui, alors l’animal est devenu orphelin du jour au lendemain. Mais Sue, en apprenant la nouvelle, a tenu sa promesse et a pris la boule de poils sous son aile. Sa sœur, Shirley Waddicor, a ensuite pris le relais et l’a adoptée.

Rapidement, celle-ci a constaté que Gem boitait lorsqu’il marchait, et cela s’est aggravé au fil des jours. Finalement, des examens vétérinaires ont révélé qu’il souffrait d’une déchirure des ligaments croisés au niveau d’une patte arrière. L’opération était estimée à environ 5 700 €, une somme dont la famille ne disposait pas.

© Shirley Waddicor

A lire aussi : Ce Labradoodle ressemblant à un crustacé géant à cause de la négligence renoue avec sa beauté canine originelle et l'espoir après son sauvetage

Elle a alors lancé un appel à l’aide sur les réseaux sociaux et un organisme de protection animale, Animals in Distress IOM, a répondu favorablement. Sa mission consiste notamment à trouver des financements pour aider les propriétaires d’animaux dans le besoin. Anita Aid, à la tête de l’association, a donc organisé diverses collectes de fonds pour rassembler la somme nécessaire.

Des centaines d’habitants de l’île ont participé et l’argent nécessaire pour opérer Gem a été récolté. Une solidarité qui a beaucoup ému Shirley : « Nous avons été absolument époustouflés », assurait-elle. Le toutou a pu être opéré et tout s’est bien passé. Il est en convalescence dans sa nouvelle maison, où il s’est bien installé et ne manque de rien.