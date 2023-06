Un examen vétérinaire révèle l'identité secrète d'une chatte sur le point d'être stérilisée (vidéo)

Une bénévole a eu la surprise de sa vie en emmenant une chatte appelée Salem chez le vétérinaire pour la faire stériliser. Au moment où on la préparait pour l’opération, le praticien a fait une découverte stupéfiante et a dû réaliser un tout autre type d’intervention sur l’animal.

Monica pensait avoir affaire à une chatte, mais s’est rendu compte en emmenant le félin chez le vétérinaire qu’il s’agissait en fait d’un mâle. Elle a fait part de sa surprenante découverte via une vidéo postée le TikTok le 17 juin et totalisant près de 2 millions de vues à ce jour. La séquence et le récit sont relayés par Newsweek.

Monica est mère d’accueil bénévole pour chats, basée à Dallas dans l’Etat du Texas (Etats-Unis). Elle prend ces minets en charge après leur séjour en refuge ou l’errance, et les prépare ainsi à la vie de famille pour faciliter leur adoption.

Récemment, on lui avait confié une chatte – du moins, c’est ce qu’elle pensait – répondant au nom de Salem. Monica, qui se fait appeler « @meowdymonica » sur TikTok, avait pris rendez-vous chez le vétérinaire pour la faire stériliser.



@meowdymonica / TikTok

Le jour J, la bénévole s’est donc rendue à la clinique vétérinaire avec Salem. Cette dernière a été rasée, étape préalable à l’intervention chirurgicale, mais c’est à cet instant précis que le praticien s’est rendu compte que ce qu’il avait sous les yeux n’était pas une femelle, mais un chat.

Un testicule manquant, l'autre caché

Salem est, en effet, un mâle auquel il manque un testicule. Monica a livré davantage d’explications en commentant sa vidéo. Elle a indiqué que le vétérinaire n’avait pu trouver le testicule manquant lors du premier examen. Il avait alors dû avoir recours à « une intervention chirurgicale exploratoire pour trouver l’autre testicule, mais il n’y était pas parvenu. [Salem] doit donc revenir ».

A lire aussi : Une chatonne fébrile, retrouvée sous une remorque, se métamorphose grâce à un entourage dévoué (vidéo)

Monica n’est pas la seule à avoir connu cela. Une utilisatrice appelée Vicky a raconté en commentaire que son chat Eli ne possédait qu’un seul testicule, lui aussi. Le vétérinaire lui avait signifié qu’elle n’avait pas besoin de le faire castrer car il était déjà probablement stérile. La suite des évènements lui avait toutefois donné tort ; Eli s’était accouplé et avait engendré des petits.