Le chien aveugle d'une famille disparaît en pleine nuit dans un secteur infesté de crocodiles, la police intervient en urgence

Quand un chien aveugle disparaît en pleine nuit dans une région peuplée d’alligators, chaque minute compte. En Floride, une habitante a vécu l’une des plus longues nuits de sa vie après la disparition de son fidèle compagnon, Rome. Heureusement, la solidarité du voisinage et le courage des secours ont permis d’éviter le pire.

La ville de Sanibel (Floride), située sur l’île du même nom, comporte d’innombrables étangs et cours d’eau où vivent des alligators. Alors, quand une habitante s’est rendu compte de la disparition de son chien aveugle récemment, elle a craint le pire pour ce dernier. Tous les scénarios lui passaient par la tête, y compris une attaque de reptile.

Rome, le canidé en question, fait partie de la famille de Whitaker Adevikian depuis 8 ans. La nuit du 23 octobre 2025 a été terrible pour cette dernière. “Mon chien est sorti de notre cour avant, et il est malheureusement aveugle à 100 %”, explique-t-elle au média local Gulf Coast News dans un reportage posté sur sa chaîne YouTube.



Gulf Coast News / YouTube

La maîtresse du quadrupède était dans un véritable état de panique. Elle et ses voisins se sont tout de suite lancés à la recherche de Rome. Après 3 heures d’efforts infructueux, elle a commencé à perdre espoir.

C’était sans compter sur la vigilance d’une voisine et de l’ami à 4 pattes de cette dernière. A 1h30 du matin le vendredi, Georgianne Nienaber, qui habite 2 maisons plus loin, a entendu son chien s’agiter. Elle est sortie voir ce qui se passait, du côté de la cour de derrière. “J’ai vu une petite tête, dit-elle. J’ai compris que c’était la tête d’un chien et ses petits yeux.”

L’angoisse laisse place au soulagement et à la joie

Georgianne Nienaber ne pouvant sortir Rome de l’eau, elle a appelé la police. 2 officiers sont rapidement arrivés sur les lieux. Ils ont d’abord essayé d’intervenir à partir de la berge, sans résultat. L’un d’eux a alors décidé de rejoindre le chien dans l’eau. Il l’a pris dans ses bras pour le pousser tandis que son collègue le tenait avec une laisse-lasso.



Gulf Coast News / YouTube

Rome a enfin retrouvé la terre ferme et sa maîtresse, soulagée et reconnaissante. Il tremblait et était épuisé, mais sain et sauf.

“Nous sommes tellement chanceux que la voisine l’ait entendu pleurer. Autrement, il aurait probablement fini par se noyer ou d’être attrapé par un alligator”, a déclaré Whitaker Adevikian.

A lire aussi : Après 6 années de solitude au refuge et un faux départ, ce chien âgé s’installe enfin dans son foyer tant attendu



Gulf Coast News / YouTube