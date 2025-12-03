En regagnant leur chambre d'hôtel, ils constatent que leur chienne n'est plus là puis la reconnaissent sur une petite annonce en ligne

Un séjour qui s’annonçait paisible s’est transformé en véritable cauchemar pour un couple texan et l’un de leurs chiens. Alors qu’ils pensaient leurs compagnons à fourrure en parfaite sécurité dans leur chambre d’hôtel, l’un d’eux a été volé, puis mis en vente pour une poignée de dollars.

Le weekend d’un couple accompagné de ses chiens a pris une tournure angoissante après la disparition de l’un de ces derniers, pourtant censé être en sécurité dans la chambre d’hôtel. Fort heureusement, l’animal a pu être retrouvé 3 jours plus tard après avoir été proposé à la vente sur un site de petites annonces, rapportait KRIS 6 News le mardi 2 décembre.

Albert Soto, sa compagne et leurs 4 chiens habitent San Marcos, au Texas (Etats-Unis). Le weekend dernier, ils s’étaient rendus à Corpus Christi, à 260 kilomètres de chez eux, et logeaient dans un motel.



KRIS 6 News

“Quelqu’un l’avait enlevée”

Sorti dîner le soir, le couple a laissé les quadrupèdes dans la chambre, mais à son retour, il a constaté avec effroi que la porte était ouverte, que toutes les lumières étaient allumées et surtout que l’un des canidés manquait à l’appel ; une femelle appelée Chiquita.



KRIS 6 News

Un agent d’entretien a expliqué à Albert Soto que quelqu’un s’était servi d’une clé pour accéder à la chambre environ 2 heures après leur départ. “C’était terrifiant, a confié le propriétaire de la chienne à KRIS 6 News. Nous avons tout de suite compris qu'elle ne s'était pas enfuie. Quelqu'un l'avait enlevée.”



KRIS 6 News

L’homme s’est rapidement tourné vers les réseaux sociaux, multipliant les appels à l’aide dans l’espoir de retrouver Chiquita le plus vite possible. Quelques heures plus tard, une personne lui a envoyé un message lui disant avoir acheté la chienne pour 20 dollars après l’avoir trouvée dans une annonce.

Son interlocuteur lui a envoyé une photo, ce qui a permis à Albert Soto de confirmer qu’il s’agissait bien de sa Chiquita.

“Le plus heureux des moments”

Les retrouvailles ont eu lieu le mardi 2 décembre. “C’était le plus heureux des moments. Je ne pensais vraiment pas la revoir”, s’est ému le maître. C’est donc une famille à nouveau au complet et soulagée qui est rentrée à Corpus Christi, après 3 jours d’angoisse.

KRIS 6 News

Albert Soto prévoit de déposer une plainte auprès de la police et dit souhaiter obtenir des réponses de la part des responsables du motel concernant la façon dont un individu a pu accéder aussi facilement à sa chambre.