Abandonnée car atteinte d'un cancer, une chienne rencontre une randonneuse avec qui elle commence une nouvelle vie
Perdue et gravement malade, une chienne Boxer découverte en montagne a trouvé un second souffle grâce à une randonneuse. Après plusieurs mois de chimiothérapie, Shanti est aujourd’hui complètement guérie et épanouie aux côtés de sa sauveuse.
Originaire de Mexico, Fabiola Franyutti s'adonne régulièrement à sa passion qu'est la randonnée. C'est justement ce qu'elle faisait, fin 2025, au sein d'un groupe sur le site montagneux d'Iztaccihuatl, à 70 km au sud-est de la capitale mexicaine, quand une chienne très maigre a surgi de la forêt.
La femelle Boxer s'est tout de suite montrée amicale. « Elle s'est mise à nous suivre pendant la randonnée, et elle était là, complètement seule », raconte Fabiola Franyutti à The Dodo. La jeune femme se demandait comment l'animal s'était retrouvé à cet endroit si reculé et pourquoi elle était dans un tel état de maigreur.
Lors d'une pause, la chienne s'est couchée près des randonneurs et a accepté la nourriture qu'ils lui ont donnée. Fabiola Franyutti s'est dit, à ce moment-là, qu'elle la garderait si elle continuait à les suivre. C'est effectivement ce qui s'est passé.
Elle lui a rapidement trouvé un nom, Shanti en l'occurrence, et l'a fait monter à bord de sa voiture pour l'emmener chez le vétérinaire. L'examen a révélé qu'elle était atteinte d'un cancer : une tumeur vénérienne transmissible (TVT). Il s'agit d'une tumeur transmissible chez les chiens, se propageant généralement lors de l'accouplement.
« C’est la chienne la plus gentille et la plus douce qui soit »
Fabiola Franyutti a ainsi réalisé que Shanti avait vraisemblablement été abandonnée en montagne en raison de sa maladie.
La chienne a commencé les séances de chimiothérapie. Au bout de 3 mois, elle a été déclarée guérie. « J’étais tout simplement submergée de joie », confie sa bienfaitrice.
La Boxer a repris du poids et des forces. Dans le même temps, sa personnalité enjouée et affectueuse s'est complètement révélée. « C’est la chienne la plus gentille et la plus douce qui soit, dit son adoptante. Je suis tellement heureuse que nous puissions grandir et être ensemble. »
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Par Kheireddine Ayari
Rédacteur web
Féru de sport et amoureux des chiens depuis sa tendre enfance, Kheireddine est arrivé dans la rédaction web en 2008 un peu par hasard, porté par son amour des mots. Ayant grandi aux côtés d’un Boxer nommé Ulysse et partagé 12 belles années de sa vie avec Kalash, croisée Berger Allemand, il est plus que ravi d’écrire sur le merveilleux univers des animaux de compagnie.
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