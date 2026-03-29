Abandonnée car atteinte d'un cancer, une chienne rencontre une randonneuse avec qui elle commence une nouvelle vie

Perdue et gravement malade, une chienne Boxer découverte en montagne a trouvé un second souffle grâce à une randonneuse. Après plusieurs mois de chimiothérapie, Shanti est aujourd’hui complètement guérie et épanouie aux côtés de sa sauveuse.

Originaire de Mexico, Fabiola Franyutti s'adonne régulièrement à sa passion qu'est la randonnée. C'est justement ce qu'elle faisait, fin 2025, au sein d'un groupe sur le site montagneux d'Iztaccihuatl, à 70 km au sud-est de la capitale mexicaine, quand une chienne très maigre a surgi de la forêt.

La femelle Boxer s'est tout de suite montrée amicale. « Elle s'est mise à nous suivre pendant la randonnée, et elle était là, complètement seule », raconte Fabiola Franyutti à The Dodo . La jeune femme se demandait comment l'animal s'était retrouvé à cet endroit si reculé et pourquoi elle était dans un tel état de maigreur.



shantiboxer / Instagram

Lors d'une pause, la chienne s'est couchée près des randonneurs et a accepté la nourriture qu'ils lui ont donnée. Fabiola Franyutti s'est dit, à ce moment-là, qu'elle la garderait si elle continuait à les suivre. C'est effectivement ce qui s'est passé.

Elle lui a rapidement trouvé un nom, Shanti en l'occurrence, et l'a fait monter à bord de sa voiture pour l'emmener chez le vétérinaire. L'examen a révélé qu'elle était atteinte d'un cancer : une tumeur vénérienne transmissible (TVT). Il s'agit d'une tumeur transmissible chez les chiens, se propageant généralement lors de l'accouplement.

« C’est la chienne la plus gentille et la plus douce qui soit »

Fabiola Franyutti a ainsi réalisé que Shanti avait vraisemblablement été abandonnée en montagne en raison de sa maladie.

La chienne a commencé les séances de chimiothérapie. Au bout de 3 mois, elle a été déclarée guérie. « J’étais tout simplement submergée de joie », confie sa bienfaitrice.

La Boxer a repris du poids et des forces. Dans le même temps, sa personnalité enjouée et affectueuse s'est complètement révélée. « C’est la chienne la plus gentille et la plus douce qui soit, dit son adoptante. Je suis tellement heureuse que nous puissions grandir et être ensemble. »

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