Une chienne sénior et son maître se perdent dans le désert, cherchant désespérément de l'aide pendant 6 jours

Une chienne âgée et son maître ont survécu à 6 jours d’errance dans le désert avant d’être secourus par un couple, rapportait Today le lundi 11 juillet.

Début juillet, Mario Castro, 54 ans, et sa chienne Zoe, 14 ans, étaient partis d’Arizona pour un long trajet devant les mener chez la mère du premier, à El Paso dans le Texas. Le duo était à environ une heure et demie de sa destination quand l’homme a manqué la sortie d’autoroute et son véhicule a heurté un rocher. La camionnette a fini sa course sur un chemin de terre et ne pouvait plus redémarrer.



C’était le début du cauchemar pour Zoe et son propriétaire. Sous une chaleur accablante, la température avoisinant les 38°C, ils ont marché pendant des jours à travers les vastes étendues désertiques. Ils ont eu un premier coup de chance en tombant sur un point d’eau, ce qui leur a permis de se désaltérer et se rafraîchir après une si longue période de soif et de déshydratation.

Le 6e jour, Mario Castro était persuadé que c’était la fin pour lui comme pour son amie à 4 pattes. A bout de forces, ils se sont posés sous un arbre. L’homme s’apprêtait à allumer un feu dans l’espoir d’attirer l’attention d’un véhicule de passage, quand il a vu une camionnette blanche rouler au loin. Ses occupants l’ont vu aussi.

« Nous serions tous les 2 morts s’il n’avait pas été là »

Frank Martinez, mécanicien de son état, et sa femme leur sont immédiatement venus en aide. Le couple les a conduits à un hôtel pour leur permettre de se reposer. Sur la route, il leur a donné à manger et à boire.

Il est revenu les voir le lendemain à l’hôtel. Frank Martinez a ensuite aidé Mario Castro à réparer et récupérer son véhicule. « Nous serions tous les 2 morts s’il n’avait pas été là », dit le propriétaire de Zoe.

Un sauvetage quasi miraculeux, grâce auquel Mario Castro et Zoe pourront encore faire un bon bout de chemin ensemble.