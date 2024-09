Le bon cœur d’une étudiante vétérinaire permet à un chiot abandonné d’échapper aux dangers de la circulation et de trouver une famille (vidéo)

Hiccup n’a que quelques mois, mais il a déjà vécu un événement traumatisant : ses maîtres l’ont abandonné sur le trottoir. Il a bien essayé de courir après leur voiture, mais elle roulait trop vite et d’autres conducteurs ont failli le heurter. Le destin était heureusement à l’œuvre en permettant à une future vétérinaire de lui venir en aide et de lui offrir la plus aimante des familles.