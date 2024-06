Grâce à la réactivité d’une vétérinaire, ce chien échappe de justesse au pire et obtient une seconde chance dans la vie

Pumpkin était à quelques secondes d’être endormi pour toujours. Heureusement, une vétérinaire au grand cœur est intervenue in extremis et n’a pas hésité à conduire pendant 5 heures pour changer le triste destin de ce gentil chien trop rapidement condamné au pire.

Le Dr Sharon Williams a toujours été horrifiée par le nombre d’animaux présentés à son cabinet vétérinaire pour une euthanasie inutile en raison du comportement de l’animal ou d’un problème de santé traitable.

Pour tenter de sauver ces animaux voués à être endormis pour toujours, cette vétérinaire au cœur d’or a fondé le Celandine Wood Animal Rescue (CWAR) à Heswall, près de Liverpool (Royaume-Uni). Elle y accueille tous les animaux dans le besoin et les aide à trouver un foyer pour toujours. Dernièrement, un sauvetage lui a donné quelques sueurs froides…

© Sharon Williams

Un chien condamné

Comme le rapporte le Manchester Evening News, Pumpkin a été abandonné par un propriétaire sans cœur devant les portes d’une fourrière. Au chenil, lorsque le toutou a commencé à perdre rapidement beaucoup de poids, le personnel a tout de suite soupçonné un cancer. En raison du coût des soins pour une telle maladie, il a été décidé que Pumpkin devait être euthanasié.

© Celandine Wood Rescue / Facebook

Comme le CWAR avait déjà dans le passé accepté de sauver un chien de leur refuge, les membres du personnel ont contacté Sharon Williams pour lui demander si elle pouvait également accueillir Pumpkin. « J’ai téléphoné à la femme et j’ai dit oui, nous pouvons prendre Pumpkin. Mais elle a dit : ‘Oh, tu arrives trop tard. Ils viennent de le mettre sous sédatif et ils l’endorment maintenant’ », a expliqué la vétérinaire. « Mon cœur s’est serré, sachant que si j’avais vu le texte quelques minutes auparavant, il serait encore en vie », a-t-elle ajouté.

© Celandine Wood Rescue / Facebook

Un incroyable retournement de situation

Miraculeusement, le téléphone de Sharon a sonné à nouveau quelques minutes après. Le vétérinaire n’arrivait pas à trouver de veine pour endormir Pumpkin et Sharon pouvait encore le récupérer si elle le souhaitait. Accompagnée d’un bénévole, elle a sauté dans sa voiture et a roulé pendant 5 heures pour venir sauver ce chien qui avait littéralement frôlé la mort.

© Celandine Wood Rescue / Facebook

« Il avait un petit pull couleur citrouille sur lui, d’où nous tirons le nom [(Pumpkin signifie citrouille en français)], parce qu’il s’appelait en fait George. Même s’il était émacié et avait l’air fatigué, triste et malade, il a remué la queue quand il nous a vus. On pouvait juste dire qu’il voulait seulement être aimé », se souvient Sharon.

Après quelques tests sanguins et une échographie spécialisée, Sharon et son équipe ont exclu le cancer. Le toutou souffrait simplement d'allergies alimentaires et après un régime hypoallergénique spécialisé, il a rapidement pris du poids. En l'espace de quelques semaines, Pumpkin s'est métamorphosé.

© Celandine Wood Rescue / Facebook

Aujourd’hui épanoui et plein de vie, le toutou a même eu la chance de trouver une famille aimante ! L’une des promeneuses de chiens du CWAR l’a pris en affection et a décidé de l’adopter. Une nouvelle vie débute pour ce gentil toutou qui a échappé au pire de justesse.

A lire aussi : Chargé d’une mission spéciale lors du mariage de ses maîtres, ce Golden Retriever enthousiaste vole la vedette aux futurs époux (vidéo)

© Celandine Wood Rescue / Facebook