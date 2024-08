Une caméra de vidéosurveillance filme l'abandon d'une portée de chiots près d'une église et permet l'arrestation des auteurs des faits

Le 16 juillet, le bureau du shérif du comté de Haralson aux États-Unis a reçu un signalement concernant un groupe de chiots abandonnés derrière une église. Après avoir visionné les images des caméras de sécurité, les policiers ont pu arrêter et inculper 2 individus liés à leur abandon.

Un article publié sur le site web de FOX 5 Atlanta le 25 juillet 2024 raconte comment des chiots croisés Berger Allemand ont été abandonnés derrière une église de l’État de Géorgie cet été. Quelques jours après leur abandon, un membre de la communauté a signalé la présence des petites boules de poils auprès des forces de l’ordre.

Grâce aux images capturées par les caméras de vidéosurveillance, les policiers ont réussi à identifier 2 suspects. L’abandon a été filmé en entier et montre clairement le véhicule des individus. À la suite de cette découverte, ces derniers ont été arrêtés, puis accusés d’abandon et d’acte de cruauté envers les animaux.

Les chiots sont proposés à l’adoption

Comme le révèlent nos confrères d’outre-Atlantique, les chiots victimes de cet abandon ont été remis entre les mains bienveillantes du refuge pour animaux du comté de Haralson. Âgés d’environ 3 à 4 mois, ils se portent bien et sont prêts à être adoptés par des familles responsables. L'un d'entre eux a déjà trouvé le bonheur !

Au sein d’un foyer aimant et chaleureux, ils pourront faire le deuil de ce traumatisme et savourer pleinement la vie qu’ils méritent.

En France, on dénombre 300 000 abandons d’animaux de compagnie chaque année. Un nombre qui fait froid dans le dos. Chez Woopets, nous mettons régulièrement en lumière des histoires de petits cabossés de la vie qui finissent par entrevoir le bout du tunnel et trouver la paix.

A lire aussi : La vidéo déchirante d’un chien refusant de sortir d’une voiture parce qu’il ne veut pas rentrer au refuge

On se souvient notamment de Milou, un magnifique chien aux yeux bleus qui a été abandonné au Liban et avait du mal à trouver chaussure à sa patte. Pris en charge par l’association Elias and friends, le toutou a été proposé à l’adoption en France.

Il y a quelques jours, ses bienfaiteurs nous ont appris une superbe nouvelle : Milou a été adopté dans le sud-ouest ! Après avoir affronté diverses épreuves, il profite de chaque jour qui passe sans penser au lendemain, et de l’amour inconditionnel de sa famille.