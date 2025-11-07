Le 2e Chihuahua disparu lors d'un accident de voiture dans l'Indre a été retrouvé à son tour, la famille est soulagée et au complet

Après plusieurs jours d’inquiétude, la famille de Symba peut enfin souffler. Le petit Chihuahua, porté disparu à la suite d’un accident de voiture dans l’Indre, a finalement été retrouvé sain et sauf. Il pourra bientôt être de retour aux côtés de son congénère Bouba, qui avait déjà été sauvé.

L’accident en question avait donc eu lieu le samedi 1er novembre sur l’autoroute A20 près de Saint-Maur (36). Symba et Bouba se trouvaient à bord du véhicule conduit par leur propriétaire. La nièce de ce dernier était également du voyage. Ils venaient de Carcassonne (11).



Sonia Courtioux Carteron / Facebook

Après le choc, les 2 quadrupèdes avaient pris la fuite. La famille avait tout de suite lancé les recherches. Un formidable élan de solidarité s’était mis en place, tant sur le terrain qu’à travers les réseaux sociaux, les appels à témoins ayant été massivement relayés. Bouba avait été retrouvé 2 jours après l’accident. Amaigri, mais indemne, il avait été ramené à la maison par Sanda Baland, la fille de son maître. Elle avait ainsi parcouru 2000 kilomètres en 48 heures, ayant également fait le déplacement pour récupérer son père et la nièce.

“Il est entré tout seul dans leur maison”

Les efforts s’étaient poursuivis pour tenter de localiser Symba qui, d’après des témoignages, avait pris la direction du sud. En fin de compte, il s’est avéré qu’il ne s’était pas aventuré bien loin.



Pet Alert Indre 36 / Facebook

La bonne nouvelle est arrivée le jeudi 6 novembre. Sandra Baland l’a appris par téléphone ; le 2e Chihuahua venait d’être reconnu et recueilli par une famille bienveillante, habitant non loin du lieu de l’accident. “Visiblement, il est entré tout seul dans leur maison. Ils l’ont gardé au chaud et donné à manger”, a expliqué la fille du propriétaire de Symba.

Celle-ci a ajouté qu’elle ira le chercher ce weekend. “On va pouvoir dormir tranquille. On est soulagé”, a-t-elle confié.