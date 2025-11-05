Après un grave accident, une famille retrouve l’un de ses deux chiens disparus et s’accroche à l’espoir de revoir le second

Après un accident dans l’Indre, Bouba et Symba, 2 chiens originaires de l’Aude, se sont retrouvés livrés à eux-mêmes, loin de chez eux. Grâce à une belle mobilisation, l’un d’eux a pu être retrouvé sain et sauf, tandis que les recherches se poursuivent pour son congénère. Entre soulagement et espoir, leur famille continue de s’appuyer sur la solidarité qui s’est créée autour d’eux.

L’un a été retrouvé sain et sauf, l’autre pas encore. La famille de 2 chiens s’étant échappés à la suite d’un accident de la route est soulagée d’avoir pu récupérer Bouba à la faveur d’un bel élan de solidarité et espère désormais ramener Symba à la maison.

L’accident avait eu lieu samedi dernier sur l’autoroute A20, près de Saint-Maur (36), rapportait La Nouvelle République le mardi 4 novembre. Le duo de Chihuahuas accompagnait le maître et la nièce de celui-ci à bord de la voiture. La famille habite non pas l’Indre, mais 600 kilomètres plus loin dans l’Aude, à Carcassonne plus précisément.



Sonia Courtioux Carteron / Facebook

Bouba de retour auprès des siens

Les recherches ont commencé dans la foulée. Une forte mobilisation s’est mise en place sur les réseaux sociaux, notamment via le groupe Facebook “Animaux perdus/trouvés Châteauroux 36000 & Indre” et la page "Pet Alert Indre 36" où l’appel à témoin a été massivement relayé. Sur le terrain, de nombreux volontaires ont ratissé les environs de l’accident.

2 jours plus tard, Sandra Baland (la fille du propriétaire) et son entourage ont pu renouer avec l’espoir en apprenant que Bouba a été retrouvé. Il venait d’être repéré par un homme à proximité de la ferme d’Aigurolles. “Il est fatigué, amaigri, mais il va bien”, a indiqué Sandra Baland.



Pet Alert Indre 36 / Facebook

2000 kilomètres en 2 jours, Symba manque encore à l’appel

Cette dernière a dû effectuer environ 2000 kilomètres en 2 jours ; un premier trajet pour venir chercher le père et la nièce victimes de l’accident, ainsi qu’un autre voyage pour récupérer Bouba.

Les recherches se poursuivent pour Symba, qui aurait fui en direction du sud. La famille a été contrainte de rentrer lundi soir pour reprendre le travail, mais elle s’efforce de garder espoir et exprime sa reconnaissance à l’égard de toutes ces personnes qui continuent d’ouvrir l'œil et de relayer l’appel à l’aide.