La propriétaire d'un chat terrifié par la cheminée l'aide à surmonter sa peur pour se détendre au coin du feu (vidéo)

Les chats recherchent constamment des sources de chaleur, ce qui les amène parfois à trouver refuge dans des endroits dangereux comme les moteurs des voitures. Ceux qui ont la chance de vivre dans une maison avec cheminée sont bien contents lorsque leur propriétaire installe leur panier près de celle-ci. Cela leur garantit les siestes les plus agréables qui puissent exister.

Liam, lui, n’était pas de cet avis. Cet ancien chat errant devenu papa poule pour chatons orphelins avait peur du feu. Bien entendu, tout le monde le craint, mais ce félin était terrifié dès qu’il voyait la moindre flamme, même de loin. Peut-être avait-il vécu une expérience traumatisante qu’il n’était pas parvenu à surmonter… Jusqu’à ce que son adoptante décide de prendre le problème à bras le corps.

Sa maîtresse a, en effet, pensé qu’il était dommage que Liam se prive de la douce chaleur de la cheminée durant les longues après-midis et soirées hivernales. Elle s’est donné pour mission de l’aider à oublier cette peur maladive du feu en associant dans son esprit la cheminée à quelque chose de positif.

La propriétaire de Liam a eu l’idée de miser sur ce que l’adorable matou aime le plus au monde : le brossage. On peut la voir à l’œuvre dans la vidéo ci-dessous, postée le 17 décembre 2024 sur le compte Instagram dédié à l’animal, « liams.teefs », et relayée par PetHelpful :

Problème résolu !

Sa technique a consisté à s’asseoir face à la cheminée en plaçant Liam sur ses genoux. Elle a ensuite commencé par lui brosser la tête pour l’amener à se détendre, puis le dos. La stratégie a porté ses fruits ; désormais, le chat s’installe de son propre chef au coin du feu, admirant le spectacle et profitant de la chaleur sans manifester le moindre signe d’appréhension.

liams.teefs / Instagram

L’histoire de Liam prouve que lorsque l’on trouve la bonne approche, on peut aider son animal de compagnie à vaincre ses phobies. Les méthodes positives apportent de très bons résultats dans ce domaine. Quand ce ne sont pas des séances de brossage ou de massage qui font la différence, il peut s’agir d’autres formes de récompenses comme les friandises ou les jouets.