Tenant à peine sur ses pattes, ce chien comparé à un "squelette ambulant" voit sa vie changer en arrivant au refuge

Arrivé au refuge au terme d’un parcours visiblement éprouvant, ce chien au passé inconnu et qui n’avait plus que la peau sur les os a mobilisé toute l’attention des équipes qui ont décidé de ne rien laisser au hasard. Grâce à une prise en charge patiente et adaptée, son histoire a peu à peu basculé vers une issue aussi touchante qu’inspirante.

Découvert errant, un chien appelé Jeremiah était dans un état alarmant en arrivant au refuge de la Pennsylvania SPCA, à Philadelphie (Etats-Unis). Il avait atteint un niveau de maigreur rarement vu.

“Pesant à peine 12 kilos, il était extrêmement maigre, réduit à l'état de squelette, et tenait à peine debout”, indiquait l’association de protection animale dans une publication Facebook. “Même notre équipe vétérinaire n'en revenait pas qu'il puisse marcher.”



Comparé à un “squelette ambulant”, extrêmement faible et perdu, Jeremiah se montrait néanmoins amical avec tous ceux qu’il rencontrait.

La priorité pour les vétérinaires et l’équipe de la Pennsylvania SPCA était de faire en sorte qu’il reprenne du poids, mais lentement. Son organisme très fragile n’aurait pas supporté une récupération pondérale rapide. Un régime alimentaire spécifique a donc été mis en place ; Jeremiah recevait plusieurs repas en très petites quantités.



Au fil des semaines, son état s’est amélioré. Le chien autrefois cachectique accumulait désormais les kilogrammes. Parallèlement, il retrouvait son énergie et ses bienfaiteurs apprenaient à le connaître. Ils ont ainsi découvert qu’il adorait les friandises, ce dont ils ont profité pour consolider son éducation.

“Il apporte à ma vie une joie qui me manquait tellement”

Jeremiah s’est même remis à courir et à jouer. Il a fini par retrouver un poids normal et s’adonner aux mêmes activités que ses congénères.

Il était désormais prêt pour la prochaine grande étape de sa renaissance : l’adoption. Un couple est venu le rencontrer et est tombé sous son charme. “Ils étaient pleinement préparés à l’aider à s’adapter à la vie de famille”, raconte la Pennsylvania SPCA.



Jeremiah a été officiellement adopté et s’appelle désormais Tucker. “Il s'est parfaitement intégré, comme s'il avait toujours vécu ici, disent ses adoptants à The Dodo . Il apporte à ma vie une joie qui me manquait tellement”.

