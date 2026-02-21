Après une course-poursuite achevée devant un refuge, les bénévoles recueillent immédiatement le chien du chauffard arrêté

Récemment, le personnel d'un refuge américain a effectué l'un des plus courts déplacements de son histoire pour porter secours à un chien en détresse. Ce dernier était, en effet, dans la voiture de son maître qui venait d'être arrêté par la police, à seulement quelques mètres de la structure d'accueil.

A Charleston, en Virginie-Occidentale (Etats-Unis), un chien s'étant retrouvé seul et terrifié dans la voiture de son maître, interpellé par les forces de l'ordre, a été secouru par les bénévoles d'un refuge situé à proximité du lieu de l'incident, rapportait WSAZ .

Le jeudi 12 février 2026 semblait être une journée comme les autres pour l'équipe de la Kanawha-Charleston Humane Association, mais cette dernière allait réaliser un sauvetage inédit. Alors que les bénévoles s'affairaient au refuge, ils se sont mis à entendre des sirènes de police. En sortant voir ce qui se passait, ils se sont rendu compte qu'une course-poursuite venait d'avoir lieu tout près du refuge.

Une voiture était immobilisée, mais il n'y avait plus de conducteur, et pour cause ; celui-ci venait d'être arrêté après avoir essayé d'échapper aux policiers. Il a été inculpé pour conduite en état d'ivresse et délit de fuite. En revanche, le véhicule n'était pas tout à fait inoccupé. A l'intérieur, les bénévoles ont découvert un chien au regard perdu.

Les bénévoles sont montés à ses côtés et ont commencé à lui parler doucement pour le rassurer et essayer de gagner sa confiance. Ils n'ont pas eu à se démener ; bien qu'apeuré, le quadrupède, qui répond au nom de Buster, se montrait amical et donnait même l'impression de comprendre que ces personnes lui voulaient du bien.



« Un vrai nounours »

« Il s’avère que Buster est un vrai nounours. Il est adorable et a été très touché par la douceur et la patience de notre équipe », peut-on lire dans un post Facebook de la Kanawha-Charleston Humane Association.

Ils l'ont donc emmené au refuge pour prendre soin de lui et lui apporter tout le réconfort dont il a besoin.

L'association de protection animale a indiqué qu'elle le garderait 10 jours. Passé ce délai, si le propriétaire ne vient pas le chercher et qu’aucun de ses proches ne se présente, le chien sera proposé à l'adoption.

« Avant de commettre un acte illégal, pensez aux yeux suppliants de vos chiens, aux ronronnements de vos chats. Vous leur manquerez si vous allez en prison », conclut l'organisation.