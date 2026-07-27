Laissé dans une voiture en pleine canicule près d'une plage varoise, un Beagle est sauvé de justesse et son propriétaire sera jugé

Alertés par des passants, les secours ont découvert un Beagle en grande détresse après avoir été laissé dans une voiture en plein soleil dans le Var. Pris en charge à temps, le chien a pu être sauvé, tandis que son propriétaire devra répondre de ses actes devant la justice.

Nos chiens ont déjà bien du mal à supporter la canicule, eux qui régulent leur température corporelle plus difficilement que nous. Leur faire subir de très fortes températures en les laissant enfermés dans des voitures garées en plein soleil peut rapidement constituer un véritable danger pour leur santé et leur vie. En quelques minutes seulement, la température à l’intérieur d’un véhicule peut atteindre des niveaux inimaginables, provoquant un coup de chaleur, des lésions irréversibles, voire le décès. Même pour une courte durée et avec une fenêtre entrouverte, ce geste peut avoir des conséquences dramatiques. La vigilance et la responsabilité de chacun sont essentielles pour protéger nos compagnons à 4 pattes.

Malheureusement, certains continuent de l'oublier, ce qui donne lieu à des scènes terribles. Comme celle ayant eu lieu récemment du côté de Six-Fours-les-Plages (83) et que rapporte Nice-Matin .

Le dimanche 19 juillet 2026, en fin de matinée et en pleine canicule, des passants se sont rendu compte de la présence d'un chien à l'intérieur d'une voiture en stationnement sur le parking d'une résidence de vacances, à quelques pas de la plage de La Coudoulière.

La souffrance du quadrupède, de race Beagle, était bien visible. Inquiets, les témoins se sont empressés de prévenir les secours.



Photo d'illustration

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Le chien sauvé, son maître jugé pour « acte de cruauté envers un animal domestique »

Des agents de la police nationale, redu commissariat de Sanary-sur-Mer, sont arrivés sur les lieux peu après. Ils ont été rejoints par les sapeurs-pompiers.

Le propriétaire du chien et du véhicule a fini par se présenter. Septuagénaire, il aurait été impliqué dans un accrochage au moment du sauvetage de l'animal, ce qui a conduit à son interpellation par les policiers.

Quant au chien, qui peinait à marcher, il a été libéré et transporté à la clinique vétérinaire par les pompiers.

Son maître aurait déclaré que s'occuper de lui était « trop contraignant ». Il sera poursuivi pour « acte de cruauté envers un animal domestique » et jugé à Toulon.

L'info Woopets : pourquoi les chiens supportent-ils moins bien les fortes chaleurs que les humains ?

Les chiens sont particulièrement sensibles aux températures élevées, car ils ne transpirent que très peu. Pour évacuer la chaleur, ils utilisent principalement le halètement, un mécanisme qui peut rapidement devenir insuffisant lorsque l’environnement est trop chaud.

Leur pelage, leur morphologie et certaines caractéristiques propres à chaque individu peuvent aussi accentuer cette fragilité. Les chiens brachycéphales (comme les Bouledogues Français ou les Carlins), les chiots, les chiens âgés ou ceux souffrant de problèmes de santé sont notamment plus exposés au risque de coup de chaleur.

Lorsque la température corporelle augmente, l’organisme peut subir des dommages graves en quelques minutes : troubles respiratoires, atteintes des organes, perte de connaissance, voire décès. C’est pourquoi il est essentiel d’éviter les situations à risque, comme les promenades aux heures les plus chaudes ou l’attente dans un véhicule, même pour une courte durée.