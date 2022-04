La colère des propriétaires face aux menaces d'interdiction des Bouledogues Français et Carlins

Des propriétaires de Carlins et de Bouledogues ont réagi à l’appel lancé par une association britannique contre l’élevage de races canines brachycéphales. Ils demandent des preuves scientifiques des problèmes de santé attribués spécifiquement à ces chiens.

Cette semaine, Blue Cross demandait aux autorités britanniques de mettre fin au « cercle vicieux du sur-élevage » des races de chiens à face aplatie, mettant en avant les risques pour la santé que pose cette caractéristiques : troubles respiratoires, oculaires et dermatologiques, malformations de la colonne vertébrale…

Pour cette association de protection animale fondée il y a 125 ans, les Bulldogs Anglais, Bouledogues Français et autres Carlins sont victimes d’une demande sans cesse croissante, boostée par des discours vendeurs et motivés essentiellement par la recherche du profit. L’organisation dénonce les éleveurs et les communicants qui insistent sur l’aspect « mignon » de ces chiens au détriment de leur santé et de leur bien-être.

« Pas interdire les races, mais avoir des races en meilleure santé »

Pour Blue Cross, ces animaux « ne vivent pas une vie pleine et heureuse », indiquant qu’au cours de ces 2 dernières années, les vétérinaires de l’association ont traité plus de 5000 chiens brachycéphales souffrant de problèmes de santé majeurs.

Elle mène une campagne auprès du public, mais aussi et surtout des décideurs du pays, pour qu’on y mettre un frein. « Blue Cross est déterminée à ce qu’on mette fin à l'élevage médiocre des chiens à face plate et envisage toutes les options législatives et non législatives pour y parvenir », dit à ce propos Becky Thwaites, responsable des affaires publiques de l’association.

Elle ajoute néanmoins que Blue Cross « ne veut pas interdire les races, mais veut des races en meilleure santé ».

Les propriétaires ne comprennent pas cette « hystérie »

Une précision qui ne suffit visiblement pas à calmer la colère des propriétaires de chiens brachycéphales. Une véritable levée de bouclier se met en place parmi ceux-ci pour dénoncer cette « hystérie » entourant les races en question, rapportait The Sun le jeudi 14 avril. C’est le terme employé par Dan Smith pour qualifier l’attitude des détracteurs, dont certains n’hésitent pas à lui envoyer des messages de « haine » l’accusant de cruauté.

Ce qui lui vaut ces critiques, c’est son chien Pangpang, un Carlin ayant acquis une certaine notoriété grâce à son compte Instagram. « Pangpang the London Pug » y est, en effet, suivi par près de 70 000 abonnés. Il assure pourtant que la santé de son célèbre ami à 4 pattes est au sommet de ses priorités et explique qu’au moment de son achat, la première chose qu’il avait vérifiée était les conditions d’élevage.

Pour Dan Smith, « tous les chiens ont des problèmes de santé. Si nous continuons sur cette voie, il n'y aura plus de chiens ». Il considère toutefois que « s’il existe des preuves scientifiques, les décisions doivent être prises dans l’intérêt des races ».

« Ce n'est pas la solution à ce problème complexe »

Bill Lambert, expert vétérinaire au Kennel Club et membre fondateur de l’UK Brachycephalic Working Group, n’est pas d’accord non plus avec la position de Blue Cross. Il désapprouve le fait « qu'une interdiction des races brachycéphales soit la solution à ce problème complexe ».

Selon lui, cela créerait plus de complications qu’il n’en solutionnerait. Le risque serait d’aggraver la situation liée aux « éleveurs irresponsables, la contrebande illégale de chiots et aux acheteurs de chiots mal informés ».

Bill Lambert est convaincu que la meilleure voie à suivre est celle de la collaboration entre les différentes parties. « Nous, dit-il, aux côtés des vétérinaires, des organisations de protection sociale et des éleveurs, devons continuer à travailler ensemble pour réduire la demande massive de ces chiens et éduquer les acheteurs ».