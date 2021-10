La vidéo d'un chien errant accompagnant un groupe de randonneurs devient virale

En Malaisie, un groupe de randonneurs a pu bénéficier des services d’un guide très spécial. Il s’agit d’un chien qui les a accompagnés durant tout leur parcours et a même veillé sur leur sécurité, avant de se prêter au jeu du shooting photo à leurs côtés. Le tout a été filmé et la vidéo, partagée sur les réseaux sociaux, est devenue virale.

Un chien errant s’est improvisé guide forestier et ainsi montré la voie à un groupe d’amis qui effectuaient une randonnée sur un site naturel malaisien, rapportait le média local Malay Mail ce mercredi 13 octobre.

Khairul Aming est l’un de ces jeunes hommes et l’auteur de la vidéo montrant l’aventure vécue aux côtés de l’adorable quadrupède. Une séquence qu’il a publiée sur son compte TikTok, puis sur Twitter, et qui n’a pas tardé à faire le tour des réseaux sociaux.

Le groupe de randonneurs venait tout juste d’entamer son circuit de 12 kilomètres, quand l’animal a surgi de derrière les arbres et est venu vers eux en remuant la queue. Très amical et visiblement heureux de faire leur connaissance, le chien s’est vu alors offrir un biscuit de la part de Khairul Aming. Il n’en fallait pas plus pour l’inciter à se joindre à l’équipée.



Khairulaming / Twitter

Le canidé, qu’ils ont appelé Pali, ne s’est pas contenté de les accompagner durant la totalité du parcours ; il a également assuré leur protection. Très attentif, il scrutait les environs, à la recherche d’éventuels animaux sauvages, et devançait régulièrement la bande d’amis pour voir si la route était sûre.

tadi kitaorg pergi hiking dalam hutan and terjumpa pali. tapi pali ni bukan manusia la. tapi dia baik sangatt ???? pic.twitter.com/nUwGlJZ2ht — Khairulaming (@khairulaming) October 12, 2021

Il les a escortés jusqu’au parking

« Pali nous a guidés jusqu'à ce que nous atteignions un ruisseau au bout de la piste. Nous l'avons ensuite récompensé avec des sandwiches. Nous lui avons aussi donné du nasi lemak », raconte Khairul Aming. Le nasi lemak est une spécialité indo-malaise à base de riz à la noix de coco. Le randonneur a d’ailleurs rappelé aux internautes de ne pas donner n’importe quoi à manger aux congénères de Pali : « S'il vous plaît, ne donnez pas de chocolats aux chiens car cela leur est nocif ».

Le guide à 4 pattes est resté auprès d’eux pendant qu’ils profitaient du paysage aux abords du cours d’eau, puis les escortés jusqu’à l’endroit où ils avaient garé leurs véhicules. Khairul Aming et ses compagnons de route ont conclu cette belle aventure par quelques photos souvenirs avec Pali en vedette.

Khairulaming / Twitter