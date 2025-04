À chaque course poursuite, cet émeu et ses 2 amis canins offrent un spectacle délirant à leur maîtresse (vidéo)

Rookie le chien et son congénère Bingo mènent une vie heureuse dans la ferme de leur maîtresse. Ils peuvent non seulement disposer de vastes espaces pour courir et jouer, mais ils sont, en plus, entourés d’animaux dont certains adorent s’amuser avec eux. Carlos l’émeu est l’un d’eux, et il n’est pas le moins enthousiaste.

Rookie, un chien de race Rhodesian Ridgeback, et Bingo, un Bouvier Australien – très probablement nommé ainsi d’après le personnage de la sœur de Bluey dans la série d’animation éponyme – vivent dans une ferme en Australie. Ils ne sont donc jamais à court d’amis pour jouer, mais leur partenaire de jeu préféré est Carlos, un émeu.

Comme le duo canin, le grand oiseau déborde d’énergie et répond toujours présent lorsqu’il s’agit de courir dans tous les sens. Ce qui convient parfaitement aux insatiables joueurs que sont Rookie et Bingo, et qui ne manquent pas de répondant non plus.



@mandycardin772 / TikTok

Leur activité préférée consiste à se courir après à tour de rôle dans le grand jardin de la ferme. Leur propriétaire Mandy Cardin, alias « @mandycardin772 » sur TikTok, a la chance d’être aux premières loges pour assister à leurs courses poursuites endiablées.

Même distancés, les 2 chiens s’amusent comme des fous

Bien souvent, c’est Carlos qui déclenche les « hostilités » en venant titiller ses amis canins. Comment s'y prend-il ? En surgissant face à eux et en sautillant sous leurs yeux. Il se met alors à courir, tandis que Rookie et Bingo essaient de le rattraper. Véloce et agile malgré sa foulée paraissant chancelante, l’émeu parvient, dans la majeure partie des cas, à les distancer, notamment à la faveur de ses fréquents et imprévisibles changements de direction.

Même s’il est trop rapide pour eux, les 2 chiens s’amusent énormément à ses côtés. On le voir clairement dans la vidéo ci-dessous, mise en ligne par Mandy Cardin le 16 avril 2025 sur TikTok, où elle est rapidement devenue virale en générant 4 millions de vues, et relayée par PetHelpul :

