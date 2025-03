Au refuge depuis un an, une chienne s'assoupit lors d'une virée en voiture sans se douter que ce moment va changer sa vie (vidéo)

La vie de Midge avait basculé du jour au lendemain. Abandonnée par sa famille, cette chienne s’était retrouvée dans un refuge dont l’agitation la terrifiait. Elle a récemment pu y échapper le temps d’un tour en voiture aux côtés d’une bénévole et en avait profité pour s’accorder une petite sieste. La scène a été filmée, a ému de nombreux internautes et lui a permis de connaître un nouveau départ.

Midge, une chienne à la robe bringée et âgée de 3 ans, vivait au refuge Desert Hot Springs Animal Care and Control, situé à North Palm Springs en Californie, depuis 13 mois.

Alex, une employée de la structure d’accueil, offre souvent des escapades aux pensionnaires canins, notamment en voiture. Le but est de leur permettre d’oublier, ne serait-ce que pendant quelques heures, l’agitation et le bruit qui règnent dans l’établissement. Ces sorties sont aussi autant d’occasions pour eux de faire des rencontres.

Récemment, c’est Midge qu’Alex a emmenée en virée. Pendant le trajet, la chienne a longtemps mené une âpre lutte contre le sommeil avant de s’avouer vaincue. Cette sieste imprévue témoignait autant du soulagement qu’elle éprouvait à ce moment-là que de la fatigue inhérente à la vie dans son box.

C’est ce qu’explique la bénévole Ella Hovsepian, alias « pupppstar » sur Instagram, dans une vidéo montrant la scène. « Les chiens des refuges dorment en moyenne 2 heures par nuit », peut-on effectivement y lire. Voici la publication en question, relayée par Newsweek :

« Midge est un joyau, mais elle n'a pas été remarquée depuis plus d'un an, car son refuge n'a pas beaucoup de visites », précise Ella Hovsepian dans la légende accompagnant la vidéo.

« Midge vient d'être adoptée »

« Elle est douce, poursuit la bénévole. Elle adore les autres chiens et les enfants. Elle est très calme et sensible, mais aussi très joueuse. Elle a récemment été testée dans un refuge pour chats et a réussi haut la patte. »

Ces images ont ému de nombreux internautes et ont permis à la chienne de se faire connaître au sein de la communauté. Le résultat de cette formidable médiatisation ne s’est pas fait attendre.

A lire aussi : Un Labrador retrouve sa famille 8 ans après avoir été volé



Pupppstar / Instagram

Dans une mise à jour du post Instagram, Ella Hovsepian a annoncé une excellente nouvelle : « Midge vient d'être adoptée par une famille incroyablement aimante ».

« Midge peut enfin dormir paisiblement sur le plus moelleux des paniers pour chiens », a-t-elle conclu.