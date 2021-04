La vidéo d’un chien aidant son propriétaire à pousser sa voiture en panne, impressionne les internautes (vidéo)

Les chiens sont incontestablement des compagnons fidèles pour l’être humain. En Colombie, un homme, dont la voiture est tombée en panne, a reçu l’aide inattendue de son Berger Allemand. Cette scène peu habituelle a été immortalisée en vidéo et publiée sur les réseaux sociaux.

Lors d’une journée pluvieuse à Tunja, l’une des villes colombiennes les plus peuplées, un conducteur s’est retrouvé dans une situation contrariante. Son véhicule est soudainement tombé en panne sur la chaussée très fréquentée, au début du mois d’avril. Il a demandé à des passants de l’aider à déplacer l’engin sur le côté de la voie publique, en attendant la dépanneuse. Mais le Colombien ne s’attendait absolument pas à recevoir l’assistance de son compagnon à 4 pattes, rapporte Demotivateur.

© Felix Martinez / Facebook

Le Berger Allemand a poussé la voiture pour aider son propriétaire

Contre toute attente, le Berger Allemand est sorti de la voiture pour rejoindre le groupe en action. Le canidé, qui a compris que son propriétaire a eu besoin de lui, s’est naturellement dressé sur ses pattes arrières et a « imité » les hommes. Comme eux, il a poussé l’automobile. Volontaire et solidaire, le quadrupède en a fait sourire plus d’un.

Ce bel élan de solidarité a été filmé par un conducteur nommé Felix Martinez, étonné par ce spectacle inhabituel. Les images, publiées sur Facebook, ont récolté des dizaines de milliers de mentions « j’aime ». Le Berger Allemand a même été félicité par les internautes. Cette histoire insolite montre une nouvelle fois à quel point le chien se révèle le meilleur ami de l’homme.