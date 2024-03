La transformation saisissante de ce chien négligé après lui avoir retiré 3 kilos de poils sales et emmêlés sidère ses sauveteurs

Appelés à secourir 2 chiens livrés à eux-mêmes au fond d’une propriété insalubre, les bénévoles ne s’attendaient pas à un tel degré de négligence. L’un des canidés était littéralement enrobé de plusieurs kilogrammes de poils. Lui et son congénère avaient plus que jamais besoin d’aide.

Basée à Lodi en Californie, l’association Animal Friends Connection Humane Society a tout de suite mobilisé une équipe en apprenant que 2 chiens victimes de négligence devaient être secourus rapidement.

Bien qu’ayant été témoins de nombreux cas de maltraitance, ils ont été choqués par l’état des quadrupèdes en question. L’un d’eux, appelé Tony, avait du mal à se déplacer tant la quantité de poils sales et emmêlés qui le recouvrait était grande. De loin, on aurait eu du mal à croire qu’il s’agissait d’un chien.



Tony et son congénère Clive étaient terrifiés. Ils se trouvaient dans le jardin de derrière et tout la propriété, à l’intérieur comme à l’extérieur, était envahie par les détritus en tout genre.



Les chiens ont été emmenés dans les locaux d’Animal Friends Connection Humane Society. Tony a eu droit à une séance de toilettage intensif. Ses bienfaiteurs s’attendaient à ce qu’il prenne peur, mais cela n’a pas du tout été le cas ; le chien s’est montré joyeux et coopératif.



« Il savait que nous l’aidions »

« C’était un si bon garçon. Il savait que nous l’aidions et il mourait d'envie d’interagir [avec nous] », dit Victoria, membre de l’association, à The Dodo.

3 kilogrammes de poils ont été retirés à Tony, qui était clairement soulagé après cela. Clive se sentait bien mieux, lui aussi, après avoir été lavé et réconforté.



Par la suite, les 2 chiens ont été transférés au refuge Muttville Senior Dog Rescue à San Francisco. Ils n’y ont d'ailleurs pas séjourné longtemps, puisque des familles aimantes leur ont rapidement été trouvées.

Tony s’appelle désormais Riley, car son adoptante est prénommée Toni et voulait éviter la confusion. Sa famille le gâte et lui fait vivre toutes sortes d’aventures et de découvertes. Il n’a jamais été aussi heureux.

