Le dernier acte d’amour d’une chienne âgée qui joue malgré elle les entremetteuses pour sa maman (vidéo)

Lorsqu’elle a rompu avec son petit-ami et qu’elle a dû déménager jusqu’en Californie, Adri Pendleton s’est heurtée à un problème de taille. Aucune compagnie aérienne n’acceptait que sa chienne âgée et malade voyage en cabine avec elle. Désespérée, elle a lancé un appel à l’aide sur les réseaux sociaux et c’est un charmant pilote allemand qui a volé à son secours…

Selon le média People, « si Cupidon était un chien, ce serait Nelly ». De manière involontaire, cette femelle Border Collie âgée de 15 ans a en effet permis à sa maîtresse de retrouver l’amour.

Depuis 6 ans, Adri Pendleton vivait à Amsterdam (Pays-Bas) avec son compagnon et ses 2 chiens, Loki et Nelly. Lorsque cette relation amoureuse a pris fin il y a quelques mois, la jeune femme de 29 ans a décidé de rentrer chez elle à Redding, en Californie (États-Unis).

Malheureusement, Adri a rencontré un obstacle majeur à son retour : sa chienne Nelly, qui avait développé une épilepsie ces dernières années et qui avait récemment été diagnostiqué avec un léger souffle cardiaque. Comme il était hors de question pour Adri de placer Nelly dans la soute d’un avion, elle a demandé à plusieurs compagnies aériennes si la chienne pouvait voyager avec elle en cabine. Aucune d’elles n’a accepté.

© Adri Pendleton / People

Une bouteille à la mer

Le seul moyen de ramener Nelly aux États-Unis était de prendre un vol privé. Pour financer ce projet, Adri a lancé une cagnotte en ligne ainsi qu’un appel à l’aide sur le compte TikTok de son chien Loki.

Cette bouteille à la mer a touché un pilote de Hambourg en Allemagne nommé Niklas Stoeterau . Le jeune homme âgé de 26 ans a alors proposé à Adri de l’emmener jusqu’au New Jersey. « Je me suis dit que ce n’était peut-être pas la Californie, mais qu’au moins, c’était du bon côté de l’Atlantique et que cela pourrait rapprocher Adri et Nelly de la maison », a expliqué Niklas.

© Adri Pendleton / People

Malgré quelques appréhensions, Adri a commencé à échanger avec le jeune pilote et, au bout de 2 mois, ils avaient convenu d’un rendez-vous dans un aéroport de Milan pour s’envoler ensemble vers les États-Unis.

Un vol magique

Passée la nervosité de se rencontrer en personne, Niklas et Adri ont passé les 7 heures de vol à apprendre à se connaître et ce qui avait commencé comme un service rendu par gentillesse s’est transformé en quelque chose de beaucoup plus fort…

© Adri Pendleton / People

Les 2 jeunes gens ont réalisé qu’ils avaient des points en commun et qu’ils se sentaient bien l’un avec l’autre. De plus, Nelly a tout de suite aimé Niklas. « On pourrait penser qu’elle serait un peu timide ou qu’elle n’aimerait pas trop les étrangers, mais nous nous sommes très bien entendus tout au long du vol », se souvient le jeune homme.

Une fois arrivés dans le New Jersey, Adri et Niklas ont dû se séparer, mais les jours suivants, ils n’arrêtaient pas de penser l’un à l’autre. Après une visite en Californie en mars dernier, Niklas et Adri sont finalement en couple aujourd’hui.

Seule ombre au tableau : Nelly n’est plus là pour voir le bonheur de sa maîtresse. La chienne âgée et malade qui continuait pourtant à courir comme une folle avec son ami Loki a vécu un peu plus d’un mois en Californie avant son décès. Au moins, elle s’était assurée de laisser sa maîtresse entre de bonnes mains…