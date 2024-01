Elle adopte un chaton seulement 3 mois après l’arrivée de son chien et leur réaction la surprend (vidéo)

Présenter un nouvel animal de compagnie à celui déjà présent au sein du foyer est un moment décisif. Il arrive que l’alchimie opère dès le départ, mais également que l’entente ne soit pas au rendez-vous. Pour Freddie et Coco, le coup de cœur a été immédiat.

Coco, une jeune femelle tabby, a posé les pattes à Melbourne en Australie chez sa nouvelle propriétaire Taylor. La femme avait déjà accueilli une autre boule de poils 3 mois auparavant, Freddie. Le chiot de type Golden Retriever et la petite féline ont fait connaissance et ne se sont plus jamais quittés par la suite.

Taylor, connue sous le pseudonyme @taylorellabowen sur TikTok, était pourtant réticente avant le rendez-vous. Il n'était pas possible de prédire s’ils allaient devenir amis ou se faire la guerre. De plus, ils étaient très jeunes tous les 2, alors les élever conjointement pouvait représenter un challenge.

Un coup de foudre réciproque

Taylor a cependant décidé de relever le défi en adoptant Coco. Elle a organisé des présentations douces entre les quadrupèdes, publiées par la suite sur les réseaux sociaux. D’une part, Freddie était maintenu pour éviter tout incident ou une approche trop brutale. D’autre part, Coco était placée face à lui dans sa cage de transport. La porte de celle-ci était ouverte pour lui permettre de sortir dès qu’elle se sentait prête.

Sur les images, on voit la chatonne avancer prudemment vers le canidé, à la fois curieuse et hésitante. La suite de la rencontre n’est pas filmée, en revanche, la vidéo se poursuit avec une succession de clips permettant de se faire sa propre idée. Coco est Freddie jouent ensemble, partagent des siestes côte à côte ou encore des moments de tendresse. On comprend alors qu’ils sont devenus inséparables depuis leur premier rendez-vous.

La Toile subjuguée

La vidéo, relayée par Pethelpful, comptabilise 8 millions de vues sur TikTok. Les utilisateurs de la plateforme ont été touchés par la belle amitié qui lie Coco et Freddie. Beaucoup ont partagé leur histoire personnelle : « Notre chat et notre chien ont 3 mois d'écart et nous avons adoré les éduquer bébés ensemble » écrivait une internaute, « Chez nous c’est impossible la chienne passe sont temps à courir après les chats » confiait une autre.

Taylor est chanceuse d’assister à une telle relation entre ses animaux, et ceux-ci le sont tout autant de s’être rencontrés.

