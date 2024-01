Un bébé apprend à marcher, s’asseoir et même dire « je t’aime » grâce au chien de la famille

De sa naissance à ses premiers pas, le petit Ted a suivi l'exemple de son frère canin pour devenir un grand garçon. Celui-ci lui a fait découvrir la vie et l'a aidé à se développer en tout équilibre.

Quand les parents de Ted l'ont accueilli dans leur vie, ils savaient qu'un ange gardien veillerait toujours sur lui. En effet, le chien de la famille Elvis a pris son rôle de protecteur très à cœur, mais plus encore, est devenu le grand frère dont tout le monde pourrait rêver.

Le toutou a posé les pattes en Suède chez Mikaela et Tobias Batz courant 2018. Depuis, il fait le bonheur de ses maîtres, qui lui ont même créé des comptes sur les réseaux sociaux afin de partager son quotidien joyeux.

@elvisandted / Instagram

Une amitié qui grandit avec le temps

Un an après son arrivée, Mikaela a accouché d’un garçon que son mari et elle ont appelé Ted. C’était un heureux événement pour les jeunes parents, mais aussi pour Elvis. Lequel avait désormais un être cher sur qui veiller. Leur connexion a été immédiate quand ils se sont rencontrés et s’est amplifiée avec le temps.

Quand Ted était en âge d'interagir avec Elvis, ce dernier a pris la casquette de grand frère modèle pour apprendre la vie à son protégé. Il lui a montré comment marcher à 4 pattes, saisir des jouets, ou encore s'exprimer. Le jeune homme lui a d'ailleurs adressé un « je t'aime » alors qu'il commençait tout juste à parler, mentionnait Animal Channel.

Ils font fondre les cœurs sur internet

Touchés par le duo, Mikaela et Tobias ont souhaité montrer au monde entier à quel point l'amitié entre leur chien et leur fils est incroyable. Les 2 sont suivis et admirés par des milliers d'internautes sur les réseaux sociaux.

Ils sont la preuve même qu'élever un animal de compagnie avec un bébé apporte de nombreux bénéfices, bien que cela puisse demander du travail. En tout cas, c’est un choix que les époux ne regrettent pas : « Ils sont des âmes sœur pour toujours » écrivait Mikaela.

A lire aussi : Une chienne s'étant volatilisée lors d'un incendie réapparaît un mois plus tard en compagnie du père Noël

@elvisandted / Instagram