Prête à faire ses adieux à son chien malade, une dame seule reçoit le soutien de milliers d’inconnus

Alison French a partagé de merveilleux moments avec son Shih Tzu de 14 ans, Looby. Sa santé s’est subitement détériorée tandis qu’il luttait contre un cancer depuis 3 ans. Sur les conseils des spécialistes, sa maîtresse a pris la lourde décision de l’endormir. Mais avant cela, elle souhaitait lui rendre un dernier hommage en lui offrant une merveilleuse balade. Elle a convié les internautes pour cette marche symbolique et a reçu un énorme soutien.

L’année 2016 s’est achevée sur une note très sombre pour Alison et Looby. Selon The Mirror, le canidé a reçu un diagnostic de lymphome après une visite chez un vétérinaire et n’avait plus longtemps à vivre. Pourtant, il a déjoué tous les pronostics en restant mois après mois aux côtés de sa maîtresse.

© Geoff Davies

Alison avait besoin d’être soutenue

Malheureusement, 3 ans plus tard, Looby a montré d’importants signes de fatigue. Malgré la tristesse de la situation, Alison était extrêmement reconnaissante d’avoir pu passer encore de belles années avec son plus fidèle compagnon : « J'ai connu d'autres personnes avec des chiens dans le même état et ils les ont perdus très rapidement, donc j'ai eu de la chance » a-t-elle déclaré. Même si elle s’était faite à l’idée de le laisser partir, cette épreuve demeurait insurmontable.

Elle a confié ne pas avoir de proches sur qui compter pour l'affronter et se sentait extrêmement seule. Toutefois, elle voulait faire quelque chose de mémorable pour célébrer ses derniers instants avec son chien. Elle a pensé à l’emmener se promener sur la plage de Wallasey (Royaume-Uni) qu’il aimait tant et a partagé son idée sur les réseaux sociaux. Elle a par ailleurs convié les membres d’un groupe local à se joindre à elle pour lui donner de la force.

© Geoff Davies

« Je n'aurais jamais pensé qu'autant de personnes répondraient et enverraient des messages »

Rapidement, les messages de nombreux internautes touchés ont commencé à affluer sous sa publication. Certains souhaitaient simplement lui donner du courage, et d’autres ont affirmé qu’ils se joindraient à cette ultime marche.

Le jour j, une trentaine de personnes est venue sur la plage pour se promener aux côtés d’Alison et de Looby. La femme ne les avait jamais rencontrés avant et pourtant, a reçu beaucoup d’amour de leur part : « C'était absolument magnifique et fantastique de voir tous ces gens venir pour lui et me soutenir aussi, faire des câlins, des bisous, pleurer ». Toute cette solidarité lui a donné l’énergie d’offrir un magnifique hommage à Looby et de l’accompagner jusqu’aux derniers instants.