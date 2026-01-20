La tête enflée car comprimée par un câble métallique, une chienne enceinte se bat pour sa survie et celle de son chiot

La découverte d’une chienne enceinte, la tête enflée et en grande souffrance a suscité une vive émotion et déclenché une enquête des autorités locales. Tandis qu’elle reçoit des soins intensifs, un appel est lancé pour identifier la ou les personnes responsables de cet acte de cruauté.

L’unité de protection animale du bureau du shérif du comté de New Kent, en Virginie (Etats-Unis), a lancé un appel à témoin après la découverte d’une chienne enceinte particulièrement mal en point, rapportait WRIC ABC 8News .

“Nous voulons savoir qui a fait cela !”

Cette dernière a été repérée et recueillie le lundi 19 janvier alors qu’elle se trouvait seule et en grande détresse sur la route menant à Eltham, près de son intersection avec l’autoroute New Kent Highway.

Elle avait la tête enflée à cause d’un câble métallique attaché autour du cou. Celui-ci était si serré qu’il s’enfonçait dans sa peau et l’empêchait de respirer normalement.



New Kent Sheriff's Office Animal Protection / Facebook

Dès sa prise en charge par les agents animaliers du bureau du shérif, la chienne a été emmenée aux urgences vétérinaires pour l’évaluation de son état de santé et recevoir des soins. L’examen a révélé que le câble métallique avait “causé des dégâts écœurants sur son corps”, peut-on lire dans un post Facebook de l’unité de protection animale. “Le vétérinaire qui supervise ses soins estime que ce fil a été intentionnellement placé autour de sa gorge, a ajouté l’auteur de la publication. Si cela est vrai, nous voulons savoir qui a fait cela !”

Une césarienne pour tenter de sauver son chiot

On y apprend, par ailleurs, que la chienne, “qui se bat pour sa vie et celle de ses chiots”, avait déjà été aperçue sur la route pendant le weekend, mais qu’elle n’a pu être capturée que lundi.

L’unité de protection animale demande à toute personne détenant une information susceptible de faire avancer l’enquête de la contacter. “Aucun animal ne mérite de souffrir ainsi”, insiste-t-elle.

“La chienne est toujours hospitalisée, et une césarienne est en cours afin de tenter de sauver son chiot”, a, par ailleurs, annoncé le bureau du shérif dans un communiqué de presse diffusé lundi soir.