Enfermée pendant 8 ans dans un élevage intensif, cette petite chienne enchaîne les découvertes et apprend enfin la vie de famille

Muffin, un nom doux pour une chienne au pelage ressemblant à un nuage qui a vécu l’enfer. Pendant 8 ans, la boule de poils n’a rien connu d’autre que les 4 murs de son chenil dans un élevage intensif. Une fois libéré, le toutou a commencé un nouveau chapitre de sa vie chez son adoptante, MJ Smith, qui lui apprend absolument tout, notamment à apprécier les petits plaisirs simples.

En mars 2025, un Bichon à poil frisé nommé Muffin a enfin obtenu une seconde chance dans la vie. Durant de longues années, la petite chienne à la robe blanche a vécu enfermée dans un chenil.

« Son histoire est l'une des plus tristes que j'aie jamais vues chez un chien, confie sa bienfaitrice, MJ Smith, au micro de Newsweek, elle est arrivée chez moi en famille d’accueil, tout juste sortie d’un élevage intensif. Elle avait 8 ans, mais n’était jamais sortie d’un chenil auparavant. »

© MJ Smith / Newsweek

Beaucoup d’amour et de patience

« Mon cœur s'est brisé à chaque fois qu'elle découvrait ses premières fois : le beurre de cacahuète, la crème glacée et, plus récemment, la neige, poursuit MJ, lui apprendre à marcher en laisse a été difficile, mais maintenant, elle se met à crier de joie dès que je sors sa laisse. »

Aujourd’hui encore, Muffin est en proie à des cauchemars. Ces derniers commencent seulement à se transformer en beaux rêves. En effet, sa bienfaitrice la voit remuer la queue de temps en temps lorsque Morphée l’emmène au pays des songes.

« Elle a beaucoup de traumatismes, souligne MJ, mais avec de l’amour, de la patience et de la constance, elle devient petit à petit un petit nuage joueur. Les chiens issus d'élevages intensifs sont de si pauvres petits êtres, et je suis si heureuse de pouvoir lui offrir tout ce que son doux petit cœur désire maintenant qu'elle est sortie de ce cauchemar. »

© MJ Smith / Newsweek

Le bonheur de la vie de famille

Quelques mois après son arrivée, MJ et son époux ont pris une grande décision. En août, le couple a officiellement adopté sa petite protégée. Cet événement a été célébré 2 jours après le premier anniversaire de la mort de leur Teckel adoré.

Depuis sa prise en charge, Muffin « a fait d’énormes progrès ». Ses adoptants continuent de prendre soin d’elle et de lui laisser tout le temps nécessaire pour faire le deuil de son passé.