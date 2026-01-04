« Tout le monde est content de la voir », la principale ne s'y attendait pas, mais l'arrivée de cette chienne Labarador a transformé l'ambiance de tout son collège

Dans un collège eurois, une présence canine attendrissante rend les journées des élèves encore plus agréables. Valda, Labrador formée par Hand’Chiens, s’est imposée comme un véritable rayon de douceur pour les adolescents, leur offrant écoute, réconfort et motivation.

Le lundi 1er décembre 2025, les élèves du collège Geneviève De Gaulle Anthonioz, au Neubourg (27), ont eu droit à un accueil tout à fait spécial en arrivant le matin. Valda, femelle Labrador Retriever à la robe noire, était postée à l’entrée afin de leur apporter un surcroît de motivation pour bien attaquer la journée et la semaine.

Elle a suscité bien des sourires parmi les adolescents, qui l’ont récompensée avec quelques croquettes et beaucoup de caresses.

“Tout le monde est content de la voir”

Depuis, Valda le fait tous les matins, et l’état d’esprit des élèves change totalement dès qu’ils la voient. C’est l’une des missions de cette chienne d’assistance à la réussite scolaire (CARS) formée par Hand’Chiens, indique Le Courrier de l’Eure . Elle est accompagnée de Céline Gressus, qui est à la fois sa référence et la principale du collège.

“C’est rare, les élèves qui n’ont pas un geste d’affection pour elle, explique cette dernière. Je ne m’attendais pas à ce que ce soit à ce point-là.”



“Tous les matins, tout le monde est content de la voir et je pense que ça peut aider notamment les personnes handicapées”, dit, pour sa part, Miya, élève de 3e âgée de 14 ans. Elle a même été témoin du soutien apporté par Valda à une jeune personne qui pleurait. “La chienne s’est couchée sur sa jambe pour la réconforter”, raconte-t-elle.

Une initiative soutenue par des partenaires locaux

Outre l’accueil matinal et sa présence aux côtés des collégiens au moment de la sortie, Valda se tient aussi à la disposition de ceux qui souhaitent la rencontrer dans le bureau de Mme Gressus. Elle intervient également au sein de la section Ulis (Unité localisée pour l’inclusion scolaire) et au CDI.

Aux côtés de la principale, Christelle Duteurtre, l’infirmière de l’établissement, a elle aussi été formée pour prendre Valda en charge. D’ailleurs, celle-ci dort chez elle un soir sur 2. 3 enseignants recevront bientôt une formation leur permettant de faire intervenir la Labrador en classe.

L’intégration de Valda au collège Geneviève De Gaulle Anthonioz a été financée “grâce au soutien de nombreux partenaires locaux”, précise Céline Gressus, qui est actuellement à la recherche d’un vétérinaire pour assurer le suivi de sa santé.