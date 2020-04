La SPA appelle à l’aide l’Etat français pour éviter l’euthanasie de nombreux animaux

Photo d'illustration

La SPA ne va pas tarder à atteindre sa capacité maximale d’accueil. De fait, certains animaux pourraient être euthanasiés. Une finalité que refuse le président Jacques-Charles Fombonne, qui aimerait être entendu par l’Etat.

La crise sanitaire que traverse la France, en raison du Covid-19, a de nombreuses répercussions sur tous les secteurs d’activité. Et parmi eux, la SPA ne fait pas exception. Les refuges hexagonaux sont pleins à craquer. Les potentiels adoptants, eux, sont bloqués en raison du confinement.

Le président de la Société Protectrice des Animaux, Jacques-Charles Fombonne, craint pour la survie, même, de ses protégés, comme il le confie à France Info : « Avec le confinement, les gens ne peuvent plus sortir de chez eux pour venir adopter nos animaux. Ce qui veut dire que nos refuges se remplissent. On est maintenant quasiment en capacité complète, proche de la saturation. »

« Comme si l'État abandonnait une deuxième fois des animaux »

Conséquence : cette surpopulation pourrait entraîner des euthanasies. Il implore le gouvernement d’ajouter un nouveau motif dans les dérogations de sortie. D’autant que tout a été pensé par la SPA : « Nous avons mis au point un processus de choix des animaux sur Internet. Les gens choisissent leur animal, prennent un rendez-vous individualisé et horodaté de façon à ce qu'ils soient les seuls à la porte du refuge. On leur présente l'animal, on leur donnerait l'animal sans qu'il y ait de contact entre les salariés et la personne. Ensuite, nous régulariserions l'ensemble des dispositions lorsque le confinement serait terminé. »

A lire aussi : "La succession et les animaux de compagnie"

Mais l’Etat fait, selon lui, la sourde oreille. « Cela n'arrive pas à déboucher parce qu'il faudrait une autorisation ministérielle pour permettre aux Français de venir jusqu'à nos refuges. Les préfets, eux, hésitent à nous donner l'autorisation de procéder à ces adoptions. C'est comme si l'État abandonnait une deuxième fois des animaux qui avaient déjà été abandonnés. »