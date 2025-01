"Grand ouf de soulagement" pour un militaire à la retraite dont le chien d'assistance a disparu durant la nuit de la Saint-Sylvestre

Un jeune Dobermann, chien d’assistance d’un retraité des forces armées, s’était échappé du domicile familial après avoir pris peur à cause des feux d’artifice de la Saint-Sylvestre. Sa disparition a duré plusieurs jours et ses maîtres n’ont eu de cesse de le rechercher. La délivrance est arrivée d’une autre famille.

Brian Jacobsen avait fait partie du Corps des Marines des Etats-Unis avant de retrouver la vie civile. En raison de sa mobilité réduite, il avait procédé à l’acquisition d’un chien d’assistance grâce à une cagnotte solidaire. C’est ainsi que Bodhi, jeune Dobermann, était entré dans sa vie en juillet 2024 et tous 2 étaient rapidement devenus inséparables.

On imagine donc l’angoisse que l’un et l’autre ont dû ressentir après la fugue de l’animal, survenue durant le réveillon du Nouvel An. Bodhi s’est, en effet, échappé de la maison située à Royal Palm Beach en Floride.

Ce soir-là, Brian Jacobsen et sa femme Lisa étaient sortis juste avant minuit pour profiter du feu d’artifice. Auparavant, ils avaient permis à leurs chiens, dont Bodhi, de se dégourdir les pattes avant de les ramener à l’intérieur pour les protéger du bruit. Ils avaient toutefois mal verrouillé les portes et les canidés en avaient profité pour retourner dans le jardin.

Le feu d’artifice a éclaté, et le chien d’assistance a pris peur. Il a couru vers la clôture, puis a réussi à sortir par le portail. Le couple l’a cherché partout pendant des heures, sans résultat.

Les recherches se sont inlassablement poursuivies les jours suivants, tant sur les routes que par le biais des réseaux sociaux. Une récompense de 500 dollars (480 euros environ) a également été promise.

« Bodhi a été retrouvé ce matin »

Malgré quelques signalements plus ou moins crédibles, les Jacobsen ne parvenaient toujours pas à localiser Bodhi.

La délivrance est finalement arrivée le dimanche 5 janvier. « Bodhi a été retrouvé ce matin », peut-on effectivement lire de la part de Brian Jacobsen sur Facebook. Le quadrupède venait d’être repéré par une famille qui avait vu les avis de recherche sur les réseaux sociaux.

« Nous poussons un grand ouf de soulagement », a confié l’ancien soldat à WPBF. Sur Facebook, il a adressé ses remerciements « à tous ceux qui l'ont recherché sans relâche ». Bodhi se remet de sa mésaventure. « Il a mangé et se repose maintenant », indique son maître, qui ajoute qu’il a la cheville avant droite enflée. Le chien sera vu par un vétérinaire pour déterminer la nature de la blessure.