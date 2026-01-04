La solidarité s'organise autour d'une pension canine détruite par les flammes avec 17 chiens secourus dans l'urgence

La tragédie qui a frappé une pension canine du Missouri a profondément ému habitants et amoureux des animaux. Très vite, une chaîne de soutien s’est mise en place pour aider l’équipe à faire face aux conséquences du sinistre.

Le lundi 8 décembre 2025, tout a basculé pour l’équipe de Lily's Play-N-Stay, mais aussi, hélas, pour la famille de l’un des pensionnaires de cette garderie canine. Ce matin-là, un incendie s’est déclaré dans l’établissement située à Belton, dans le Missouri (Etats-Unis), et tout y a été détruit.



Les 18 chiens qui s’y trouvaient ont dû être évacués en urgence. L’un d’eux, une femelle séniore appelée Gidget, n’a malheureusement pas survécu à l’importante quantité de fumées toxiques inhalées, malgré les efforts des vétérinaires pour la sauver.



Amy Klein, la propriétaire de la pension, était inconsolable. “J'ai tellement pleuré avec cette famille, confiait-elle à KSHB . J'ai tellement pleuré pour Gidget. C'est tout simplement inimaginable.”



Une autre problématique s’est posée après l’incendie. Il lui fallait trouver le moyen de régler les salaires de ses 15 employés, alors que les fêtes de fin d’année approchent à grands pas. “Une fois les bébés pris en charge, je me suis immédiatement consacrée à mon équipe, a-t-elle raconté. Je voulais simplement m'assurer qu'ils puissent subvenir aux besoins de leurs familles pendant les fêtes. Tous mes employés ont des factures à payer. Savoir que je n'avais plus d'établissement pour générer des revenus et les rémunérer était vraiment difficile.”



L’association née de la pension également touchée

Pour ne rien arranger, Amy Klein avait récemment fondé Lily's Rescue Rehab, une association qui réhabilite les chiens menacés d’euthanasie dans les refuge. Le projet était entièrement financé par Lily's Play-N-Stay et avait déjà pris 3 canidés en charge. “C'est terrifiant, a-t-elle admis. Je ne sais pas vraiment comment je vais m'y prendre pour les 6 prochains mois. Les frais de démarrage étaient exorbitants. Je comptais sur Lily pour m'aider à y voir plus clair.”



Elle peut toutefois désormais compter sur le soutien de la communauté locale. 4 chambres de commerce de la région (South Kansas City, Grandview, Raymore et Belton) ont offert le déjeuner à l'équipe de Lily's Play-N-Stay le surlendemain de l’incendie. D’autres initiatives à venir devraient aider la pension à renaître de ses cendres, tout comme l’association.

