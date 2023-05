La solidarité s'organise autour d'un chien blessé en affrontant courageusement un alligator

Un chien continue de se battre pour se remettre d’une attaque d’alligator survenue 2 semaines plus tôt. Sa famille a reçu des dizaines de milliers de dollars de dons pour l’aider à financer son opération et ses soins.

La propriétaire de Mako pensait le perdre au moment où il était pris pour cible par un énorme reptilien. Le canidé y a survécu, mais la route vers la guérison est encore longue et semée d’embûches en raison de la gravité des blessures causées par l’alligator, rapportait Newsweek.

L’incident avait eu lieu le vendredi 12 mai à Oviedo, en Floride (Etats-Unis). Mako, Berger Belge Malinois, est spécialisé dans la détection d’explosifs. Aux côtés de sa maîtresse Kylee Nyiri, il assure la sécurité au port Canaveral. Pour remplir cette mission et rester performant, le duo s’entraîne constamment, comme il le faisait le jour des faits.

Le chien, sa propriétaire et le compagnon de celle-ci, Fisher Greene, se rafraîchissaient autour d’une rivière après un exercice. Le canidé en profitait pour jouer à la balle dans le cours d’eau, quand l’alligator de 3,7 mètres a surgi. Il a attaqué Mako et tenté de l’emporter au fond de l’eau, mais Kylee Nyiri et son partenaire sont tout de suite intervenus, tirant l’assaillant par la queue.

« Si Fisher Greene n’avait pas été là, Mako n’aurait pas survécu », relatait la jeune femme sur Facebook le lendemain de cet épisode. Elle y expliquait que le Malinois avait « 4 côtes cassées et 4 à 5 blessures par perforation ».

Le chien a été opéré quelques jours plus tard. Il a subi une thoracotomie (incision chirurgicale de la paroi thoracique). L’intervention a cependant été suivie de complications, avec notamment l’apparition d’un abcès. Les vétérinaires ont dû poser un drain pour retirer un maximum de fluides de sa cage thoracique. Ils y suspectaient également la présence de fragments d’os.



Kylee Nyiri / Facebook

Nouvelles rassurantes, 23 000 euros demandés pour les soins de Mako

Les nouvelles livrées hier, dimanche 28 mai, par Kylee Nyiri incitaient à l’optimisme. L’état de santé de Mako s’est amélioré, et une grande quantité de fluide a pu être drainée de la cage thoracique.

Il est prévu que le drain soit retiré aujourd’hui et que le Malinois rentre à la maison mardi ou mercredi.

Kylee Nyiri a tenu à remercier tous ceux qui ont soutenu la famille depuis l’attaque, tant par leurs messages que leurs prières et leurs dons. Une cagnotte mise en ligne a, en effet, permis au couple de récolter 22 000 dollars (20 000 euros) à ce jour, sur les 25 000 visés (23 000 euros) pour couvrir les dépenses liées aux soins du quadrupède.