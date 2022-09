Fête et montagne de cadeaux pour le départ à la retraite d'un chien ayant assuré la sécurité d'un aéroport pendant 10 ans

Le 31 août était un jour spécial pour Eebbers et ses collègues humains et canins. Ce chien spécialisé dans la détection d’explosifs a officiellement pris sa retraite après 10 années de bons et loyaux services, rapportait Daily Paws.

Le croisé Labrador Retriever / Braque Hongrois à poil court avait contribué à assurer la sécurité des usagers et du personnel de l’aéroport international de Minneapolis-Saint-Paul dans le Minnesota. Il avait également pris part à de grands évènements sportifs, comme le Super Bowl.



Transportation Security Administration - TSA / Facebook

Son employeur était la Transportation Security Administration (TSA), l’agence nationale américaine de sécurité des aéroports.

Son nom avait été choisi à la mémoire du 2ème classe James H. Ebbers, soldat de l’armée de terre américaine décédé en octobre 2002 à Djibouti.

Eebbers a aussi été élu chien le plus mignon de la TSA

La veille du départ à la retraite d’Eebbers, la TSA a annoncé qu’il avait été élu chien le plus mignon de l’administration pour l’année 2022. A ce titre, il figurera en couverture du calendrier 2023 de la TSA.

Son maître-chien Jean Carney a également pris sa retraite, ce qui permettra au duo de mener une vie civile paisible et heureuse.

Lors de la fête organisée pour le chien, ce dernier a reçu de nombreux cadeaux et a même eu droit à un gâteau en forme de bombe.

Les membres de son unité lui ont symboliquement retiré son harnais de service portant la mention « ne pas caresser » à l’adresse du public. Il peut maintenant réclamer des câlins à volonté…