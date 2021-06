Un homme courageux se jette à l’eau pour sauver son chien des mâchoires d’un alligator (vidéo)

En voyant son chien attaqué par un alligator qui tentait de l’emporter sous l’eau, Mike McCoy n’a pas hésité une seule seconde à lui porter secours, malgré le danger qu’il courait lui-même. Son intervention lui a valu d’être mordu, mais elle lui a surtout permis de sauver la vie de son ami à 4 pattes.

Jake, un Labrador-Retriever à la robe chocolat, porte aujourd’hui une collerette vétérinaire et plusieurs points de suture dont il se serait bien passé, mais la situation aurait pu être pire pour lui, sans l’intervention courageuse de son maître. Un récit rapporté par People.

ABC Action News / YouTube

Le 11 mai dernier, Mike McCoy était en train de promener Jake à Holiday, en Floride. Ils passaient à proximité d’un étang quand un alligator en a surgi. Il a attrapé le chien et a essayé de l’emmener dans les profondeurs du plan d’eau.

Une scène à laquelle assistait Kellie Mallon, enseignante au collège se trouvant près de l’étang. Depuis la fenêtre de sa salle de classe, elle a autant été choquée par la violence de l’attaque que par sa rapidité. Elle a comparé l’action du crocodilien à celle d’un serpent.

L’homme a agi en héros pour sauver son chien, en dépit du danger

Kellie Mallon a également exprimé son admiration pour l’héroïsme dont Mike McCoy a fait preuve. L’homme s’est jeté à l’eau sans hésitation pour secourir son chien.

Le propriétaire de Jake raconte notamment avoir enfoncé son pouce dans l’œil de l’alligator et avoir essayé de le soulever hors de l’eau pour l’empêcher de s’éloigner avec son animal de compagnie. Ce à quoi le reptile a réagi en le mordant à la main.

Finalement, Mike McCoy a réussi à ramener Jake sur la berge, tandis que l’alligator battait en retraite. L’homme a été soigné par l’infirmière du collège, et son chien par un vétérinaire. Tous 2 se portent bien.

D’après la Florida Fish and Wildlife Commission, l’alligator en question mesurerait entre 2 et 3 mètres. L’agence gouvernementale collabore avec des trappeurs pour le retirer de l’étang et le transférer plus loin, dans son milieu naturel.

ABC Action News / YouTube

A lire aussi : Les bénévoles locaux et étrangers s’inquiètent du sort des chiens errants au Qatar

Les autorités demandent aux riverains d’être prudents et d’éviter de s’approcher du plan d’eau, surtout en cette période de l’année où la température est en hausse.