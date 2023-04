La ressemblance frappante de cette chienne avec le célèbre Snoopy a fait d’elle une star sur les réseaux sociaux (vidéo)

Le célèbre Snoopy est peut-être un Beagle, mais son double dans la vraie vie, lui, est un Sheepadoodle (un croisement entre un Berger et un Caniche). Son visage d’un blanc immaculé, son nez et ses oreilles noires ont fait de Bayley l’un des chiens sosies les plus populaires sur les réseaux sociaux !

Depuis quelques jours, la vie de Bayley n’est plus la même. Cette chienne, âgée d’un an et de race Sheepadoodle, a fait l’objet d’une publication de Doodle Dogs Club le 10 avril dernier. Dans celle-ci, elle a été comparée au célèbre Snoopy, le personnage principal de la BD Peanuts, avec lequel elle entretient une ressemblance époustouflante.

Un succès fulgurant

En un rien de temps, le post est devenu viral sur les réseaux sociaux. Il a reçu plus d'un million de likes ! Il faut dire que Bayley, c’est un peu Snoopy dans la vraie vie. Sa petite truffe et ses oreilles noires, et son corps blanc de bout en bout font d’elle le sosie idéal de ce personnage de fiction.

Comme le rapporte People, cette ressemblance frappante a fait de Bayley une star sur Instagram. Celle-ci compte aujourd’hui plus de 200 000 followers sur le réseau social - un nombre en constante augmentation. Une ascension fulgurante pour la Sheepadoodle, devenue célèbre du jour au lendemain !

Une ressemblance qui se limite au physique

Selon le site Peanuts, Snoopy n’est pas vraiment un Beagle comme les autres. Ce chien un amateur d’art et de livres, et il aspire à devenir écrivain. Mais ce n’est pas tout : Snoopy est un aviateur de la Première Guerre mondiale. Ce toutou extraordinaire est également un astronaute, dont la statue trône fièrement au Centre Spatial Kennedy !

Bayley, elle, mène une vie beaucoup plus calme que son double. La chienne, choyée par sa famille, est profondément attachée à ses humains préférés et adore passer son temps à jouer. Cette petite gourmande est aussi une adepte des balades en voiture. Une chose est sûre : la Sheepadoodle compte bien conserver ses habitudes et continuer à faire de longues siestes, bien qu’elle soit devenue une petite célébrité !

