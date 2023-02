Un couple adopte un chien qui ressemble étrangement à leur autre toutou. Un test ADN va les laisser sans voix

Alyssa DeLuca et Zachary Chin sont heureux d’avoir accueilli Wes dans leur foyer. Ce chien issu d’un refuge a pu laisser ses craintes de côté et croquer la vie à pleines dents aux côtés de son congénère, Arthur. Ces 2 toutous sont presque indissociables, et quand on creuse un peu, on comprend mieux pourquoi…

Les bénévoles du Trenton Animals Rock, un refuge du New Jersey (États-Unis), ont récemment publié une annonce sur leur page Facebook. Elle concernait Wes, un croisé Chow Chow / Shar-Pei qui « tremblait dans un coin de sa niche toute la journée », et qui recherchait une famille de toute urgence.

Alyssa DeLuca / Facebook

Un air de déjà-vu…

Alyssa DeLuca, qui vit à Manhattan, a craqué pour le petit Wes. « J’ai immédiatement remarqué le grand sourire de ce chien et à quel point il ressemblait au chien de mon petit ami. J’ai montré le post à Zachary, et il n’en revenait pas non plus de la ressemblance. Après avoir lu l’annonce, il m’a regardé et m’a dit : "Tu sais ce que nous devons faire maintenant – nous devons le sauver !" » raconte-t-elle à The Dodo.

Alyssa et Zachary ne prévoyaient pas d’adopter un second chien, mais ça, c’était avant de croiser le regard de Wes. Pour eux, c’était comme une évidence ! Dans l’heure qui a suivi, le couple est entré en contact avec le refuge, et 3 heures plus tard, la rencontre tant attendue avait enfin lieu.

Alyssa DeLuca / Facebook

Un séjour en refuge très éprouvant pour le canidé

« Nos cœurs se sont brisés lorsque nous l’avons vu pour la première fois. Nous l’avons attendu dans une zone de rencontre extérieure et avons entendu l’équipe du refuge essayer de le calmer alors qu’il tremblait encore dans sa niche… Nous savions que Wes ne pouvait pas rester là et être effrayé plus longtemps, nous l’avons donc ramené chez nous après la rencontre » se souvient Alyssa.

Alyssa DeLuca / Facebook

Wes était nerveux à ses débuts, mais s’est peu à peu habitué à son nouvel environnement. Il semblait enfin en paix avec lui-même, et a pris conscience qu’il était bien entouré. Arthur, son congénère, est devenu son meilleur ami. Leurs personnalités étaient différentes, mais parfaitement complémentaires.

Alyssa et Zachary ont rapidement soumis leurs chiens à des tests ADN, mais pas pour leur ressemblance. Ils voulaient savoir à quelle race appartenait Wes, et Arthur a dû le faire pour des raisons de santé. Pourtant, ce qu’ils vont découvrir en lisant les résultats des analyses va les laisser bouche bée…

2 frères réunis pour l'éternité

Wes et Arthur étaient en réalité 2 frères ! Leur ressemblance si frappante s’expliquait enfin. « Nous étions absolument choqués lorsque nous avons appris qu’ils étaient frères, mais d’un autre côté, cela explique tant de choses ! » a déclaré Alyssa.

A lire aussi : Un chiot promis à un destin funeste à cause d'une maladie neurologique se voit offrir une chance de se battre (vidéo)

Alyssa DeLuca / Facebook

« C’est formidable de savoir que non seulement nous avons sauvé Wes et lui avons donné la vie qu’il a toujours méritée, mais aussi qu’il a été réuni avec son frère, dont il est si proche aujourd’hui, et qu’il peut vivre une vie paisible avec son meilleur ami à ses côtés. »