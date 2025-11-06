La responsable d'un refuge lutte pour sauver ses chiens pris au piège par des inondations soudaines

Pris au piège par les intempéries, les chien du refuge gallois Glanrhyd Dog Sanctuary vivent des heures éprouvantes. Alors que la montée des eaux a contraint la responsable à se réfugier dans le grenier avec ses pensionnaires, la solidarité locale s’organise pour leur venir en aide.

Au refuge Glanrhyd Dog Sanctuary, situé à Trimsaran dans le Carmarthenshire (sud-ouest du pays de Galles), 28 chiens sont entassés dans le grenier, au sec, après avoir été pris au piège par une soudaine montée des eaux provoquée par de fortes pluies, rapportait la BBC le mercredi 5 novembre. La responsable de la structure d’accueil, Alison Clark, mène une véritable course contre la montre pour faire en sorte que ses protégés ne manquent de rien, en attendant de pouvoir les ramener aux niveaux inférieurs de l’établissement.



Michelle Butler / Facebook

Son appel à l’aide a été entendu par la communauté. Une équipe de pompiers est venue porter secours à plusieurs canidés, tandis que des habitants ont envoyé des dons, notamment en nourriture, certains n’hésitant pas à se mettre en danger pour atteindre le refuge vers lequel la principale est inondée. D’après Alison Clark, 59 ans, la voie en question a été coupée par les eaux “pour la 12e fois depuis le mois de juillet”.



Michelle Butler / Facebook

“Les chiens sont sains et saufs, a-t-elle déclaré mercredi. Je me suis employée à les garder en vie hier”. Elle avait essayé d’évacuer les 37 canidés du refuge mardi, mais les inondations avait été trop rapides. Les pompiers ont pu secourir 9 d’entre eux en intervenant à bord de bateaux pneumatiques. Les 28 restants n’ont pas pu l’être en raison de leur caractère réactif, d’après Alison Clark.



Michelle Butler / Facebook

Cette dernière n’a eu d’autre choix que de les installer dans des cages au grenier, indiquant qu’ils ne pouvaient aller nulle part pour faire leurs besoins et que le stock de nourriture, emporté par les flots pour la plupart, était sur le point de se tarir.

Sans vivres, coupée du monde et sans électricité, Alison Clark dit n’avoir jamais vécu cela en 25 ans de vie dans la région.

“Une véritable bataille”

“Aujourd'hui, ce sera une véritable bataille pour trouver des couchages propres, sauver les quelques provisions qu'il nous reste et faire de mon mieux”, a-t-elle ajouté.

La solidarité a commencé à s’organiser autour du Glanrhyd Dog Sanctuary. Hier, un agriculteur a utilisé son tracteur pour transporter des sacs de croquettes, des couvertures et d’autres provisions.

A lire aussi : Jugé trop agressif pour être adopté, ce petit croisé trouve le bonheur auprès d’une jeune femme qui lui donne sa chance et en fait un vrai champion

Autre geste touchant et courageux, celui de 2 femmes ayant traversé la route inondée à pied pour amener de la nourriture.

Quand tout cela sera terminé, Alison Clark construira un chenil en bonne et due forme au grenier en prévision des prochaines situations d’urgence.