« Il essayait juste de survivre », un chat survit aux inondations en restant coincé dans un four

Alors qu’ils étaient en train de nettoyer les débris après les inondations au Texas, des personnes ont découvert un chat enfermé dans un four. Terrifié et léthargique, l’animal a été remis entre les mains bienveillantes de l’association Kerrville Pets Alive.

Karen Guerriero, présidente et fondatrice de l’association Kerrville Pets Alive!, n’en croyait pas ses oreilles. À la suite des inondations qui ont touché le Texas aux États-Unis, des personnes ont trouvé un petit félin enfermé dans un four.

« Ils ont ouvert la porte du four et le chat a sauté, explique Karen au micro de The Dodo, il était terrifié, dans un état léthargique et voulait se cacher. Ils nous ont appelés pour qu’on vienne le chercher. Je pense qu’ils étaient complètement sous le choc. » Ni une ni deux, elle a envoyé une équipe de bénévoles pour sauver la boule de poils.

© Beth Patterson / Kerrville Pets Alive!

« J’étais émue, poursuit la bonne samaritaine, nous avions perdu tant d’animaux à cause des inondations. Ce chat était vivant et avait besoin d’aide. » À l’heure actuelle, personne ne sait comment cet animal est entré dans l’appareil et combien de temps il a passé à l’intérieur.

« Je pense que ce chat essayait juste de survivre, déclare Karen, peut-être que lorsque l'inondation a envahi la maison, l'eau a ouvert la porte du four, puis s'est refermée, et il est resté coincé à l'intérieur ? »

© Beth Patterson / Kerrville Pets Alive!

Le petit félin se remet doucement de son épreuve

Une fois le rescapé attrapé, ses bienfaiteurs l’ont conduit en urgence à la clinique vétérinaire et refuge Freeman-Fritts. « J’étais stupéfaite qu’il soit encore en vie », confie la vétérinaire Shelby Key, qui l’a pris en charge.

« Il était faible, très effrayé, mais mentalement en bien meilleure forme que je ne l’espérais, ajoute-t-elle, il avait perdu énormément de poids, était très déshydraté, avait des brûlures aux pattes, et on voyait bien qu’il avait été dans l’eau. Il y avait des résidus sur sa peau et son pelage. »

Enfin en sécurité et bien entouré, le chat – nommé Easy Bake par ses sauveurs – a englouti les repas qui lui étaient proposés. Grâce aux soins prodigués par l’équipe vétérinaire, il avance sur le chemin de la guérison.

© AWS Freeman-Fritts Animal Shelter & Clinic / Facebook

A lire aussi : Accueillie dans une famille avec ses chatons, une jeune maman dévoile sa vraie personnalité après leur départ

« Ce chat n'aurait certainement pas survécu si personne n'avait ouvert la porte du four »

Alors que le chat est chouchouté par les soigneurs, Karen fait tout son possible pour retrouver sa famille. Comme le rapportent nos confrères d’outre-Atlantique, la bénévole pense les avoir identifiés.

« J’ai appelé et laissé plusieurs messages, mais je n’ai pas eu de réponse, indique-t-elle, les inondations ont tout emporté dans leur maison. » Le sauvetage d’Easy Bake et son rétablissement apparaissent comme une lueur d’espoir dans ces heures sombres.

« Tout était tellement chaotique. Des animaux se cachent peut-être. Les gens ici devraient regarder et écouter attentivement autour d’eux pour que nous puissions les retrouver. Fouillez tout ce qui pourrait attirer un animal effrayé : les meubles, sous les voitures, dans les tiroirs, dans les appareils électroménagers, conclut Karen, ce chat n'aurait certainement pas survécu si personne n'avait ouvert la porte du four. »