La reine Elizabeth II reçoit un nouveau chiot Corgi le jour où son défunt mari, le prince Philip, aurait fêté ses 100 ans !

Quelques semaines après la disparition du prince Philip et le décès de l’un de ses chiens, la reine Elizabeth II a reçu un nouveau chiot de la part de son fils et de ses petites-filles. Le jeune Corgi se joint ainsi à ses congénères Muick et Candy.

La famille de Corgis et de croisés Corgis de la reine Elizabeth II s’agrandit de nouveau. La souveraine britannique a, en effet, récemment accueilli un autre chiot, comme le rapportait People ce lundi 14 juin.

Le petit chien est un Welsh Corgi Pembroke. Il lui a été donné à l’occasion de ce qui aurait dû être le 100e anniversaire de son mari, le prince Philip, le 10 juin dernier. Le jeune canidé aurait été offert à la reine Elizabeth II par son fils, le prince Andrew, ainsi que les filles de ce dernier, les princesses Beatrice et Eugenie d’York.

Une longue tradition de Corgis

Reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, ainsi que du Commonwealth, celle qui avait soufflé sa 95e bougie le 21 avril dernier s’est toujours entourée de chiens et plus spécifiquement de Corgis, une race qu’elle affectionne tout particulièrement.

Elle avait toutefois perdu l’un d’eux le mois dernier ; Fergus, un croisé Teckel / Welsh Corgi Pembroke, décédait quelques semaines seulement après la disparition du duc d’Edimbourg. Fergus était l’un des 2 chiots qu’on lui avait amenés en mars. L’autre répond au nom de Muick.

Auparavant, fin décembre 2020, la reine Elizabeth II avait dû dire adieu à un autre de ses compagnons à 4 pattes ; Vulcan, qui était à ses côtés depuis 2007, s’en était allé paisiblement lui aussi. 4 ans plus tôt, c’était sa congénère Holly qui disparaissait à l’âge de 13 ans.

Avant l’arrivée de Muick et, plus récemment, du nouveau Welsh Corgi Pembroke, Candy était donc la seule survivante de la meute royale. Elle aura désormais de la compagnie.

