Il gisait dans la poussière, affamé et sans force, mais il a trouvé la force d'aimer à nouveau grâce à ceux qui ont cru en lui (vidéo)

Vous aimez les histoires avec des fins heureuses ? Celle-ci devrait vous plaire, alors installez-vous confortablement et savourez chaque mot jusqu’à la fin !

Comme le rapporte un article publié sur le site web Parade Pets, Larry a connu les affres de l’errance en Thaïlande et affronté moult dangers. Alors qu’il arpentait difficilement les rues en quête d’un petit morceau de nourriture, la solitude et la peur rampaient constamment à ses côtés.

Son plus grand rêve ? Faire ses adieux à cette vie de misère, et mettre la patte sur une famille aimante… Par chance, son vœu a fini par s’exaucer.

© @wearehappydoggo / Instagram (capture d'écran)

« Il a commencé à prendre confiance »

Niall Harbison, fondateur de l’association Happy Doggo, a pris le va-nu-pattes sous son aile après l’avoir trouvé affamé dans la rue. La pauvre bête traînait un corps décharné, et était allongée dans la poussière lorsque son sauveur est apparu.

« Ce chien errant souffrait de malnutrition extrême et était trop faible pour se déplacer, explique le bon samaritain sur son compte Instagram, chaque jour était une lutte pour sa survie. Il était anxieux, mais petit à petit, il a commencé à prendre confiance. »

Grâce aux nombreux soins et témoignages d’affection offerts par les membres de l’organisme, Larry est devenu de plus en plus fort. Il a repris du poids, et retrouvé la joie de vivre pour le plus grand bonheur de ses bienfaiteurs !

Larry a rencontré sa famille pour la vie

La vidéo montrant sa transformation sublime a récolté plusieurs milliers de mentions « j’aime » sur Instagram. « J'ai été profondément émue aux larmes. J'adore Larry ! Il est vraiment adorable. Tellement heureuse de le voir heureux et vivre la vie qu'il mérite. Merci à tous ceux qui l'ont remis sur pied ! », écrit une internaute.

Dans ce clip, Niall nous apprend que ce toutou magnifique a depuis été adopté par des Anglais. « Son voyage en Thaïlande touchait à sa fin, mais un nouveau chapitre commençait, indique-t-il, Larry vit désormais dans la campagne anglaise avec sa famille pour la vie. »

© @wearehappydoggo / Instagram (capture d'écran)

A lire aussi : Irrésistiblement attirée par ses voisins, cette chienne décide de creuser son chemin vers sa nouvelle famille (vidéo)

Larry, cet animal naguère si malheureux et qui semblait avoir perdu tout espoir, respire aujourd’hui le bonheur !

Il reçoit énormément d’amour au quotidien, et savoure de longues promenades en milieu rural. Aimé, en sécurité et en excellente santé, Larry n’aurait pu avoir meilleur « happy ending ».

© @wearehappydoggo / Instagram (capture d'écran)