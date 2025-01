Une femme a le coeur brisé en apprenant qu'un chien vit enchaîné dehors depuis 13 ans et décide de lui faire découvrir le bonheur

Dareth ne pouvait pas rester les bras croisés face aux conditions de vie inacceptables de Buddy. Ce chien était enchaîné en permanence à l’extérieur, à la merci des éléments, et ce, depuis 13 longues années. Il n’était pas nourri régulièrement et devait sa survie à la bienveillance de ses voisins. Cette situation ne pouvait plus durer.

Dareth, 38 ans, vit en Virginie-Occidentale (Etats-Unis). Très attaché à la cause animale, elle n’hésite pas à passer à l’action lorsqu’elle est en présence d’une créature en détresse. C’est ce qu’elle a fait récemment pour un chien qui n’avait connu que la maltraitance toute sa vie durant.

Alors qu’elle était au volant de sa voiture, elle a repéré le canidé en question, qui répond désormais au nom de Buddy, alors qu’il était enchaîné dehors et qu’il faisait très froid. Le pauvre quadrupède se tenait sur une épaisse couche de neige et sa souffrance était palpable.



@xoangelbabyx / TikTok

« Je n'ai pas pu dormir après l'avoir vu là-bas par des températures négatives, confie-t-elle à Newsweek. J’en étais malade ».

Laisser un chien attaché dehors n’étant pas légal dans cet Etat, Dareth s’est vu répondre qu’il n’y avait pas grand-chose à faire quand elle a contacté le service local de contrôle des animaux.

Elle s’est alors renseignée auprès des riverains. Leurs témoignages l’ont laissée sous le choc. « Un voisin a déclaré qu'il avait fait une trou dans sa clôture il y a quelques années pour pouvoir nourrir le chien, indique-t-elle. Un autre a déclaré qu'il se souvenait que le chien avait été laissé seul pendant 2 mois sans eau ni nourriture, ne comptant que sur les voisins pour sa survie. »

Par ailleurs, Buddy avait réussi à s’échapper en de rares occasions, mais il finissait toujours par rentrer et était à nouveau enchaîné à son retour.

Dareth s’est rendue au domicile de ses maîtres et a toqué à la porte. Aucune réponse. Elle a réessayé à plusieurs reprises les jours suivant, avec le même résultat. Elle a finalement décidé d’emmener le chien, qu’elle a aussitôt conduit chez le vétérinaire.



@xoangelbabyx / TikTok

« Ils peuvent lui donner tout le temps et l'amour qu'il mérite »

Le praticien n’a pas pu estimer l’âge de Buddy, car il avait usé ses dents en tentant désespérément de se libérer de sa chaîne. « Il a été testé positif à la maladie de Lyme et souffre d'une grave infection urinaire, détaille sa sauveuse. Son urine contenait du sang et ses pattes saignaient à cause du gel. Il avait grand besoin d'un bain et, bien sûr, d'amour et de chaleur ».

Dareth a parlé de lui sur les réseaux sociaux et son histoire a bouleversé les parents d’une connaissance. Ce couple de retraités cherchait justement un chien sénior à adopter et a ainsi fait de Buddy le nouveau membre de la famille.



@xoangelbabyx / TikTok

A lire aussi : Une chienne née dans un refuge attend 1 an et 8 mois avant de goûter au bonheur absolu dans un foyer aimant

Après une période d’adaptation à la vie d’intérieur, Buddy est devenu le plus heureux des chiens. « Il fait beaucoup de promenades et est très amical avec ses congénères, se réjouit sa bienfaitrice. Il adore se faire caresser par des inconnus. Comme ses nouveaux propriétaires sont à la retraite, ils peuvent lui donner tout le temps et l'amour qu'il mérite ».

Dareth raconte tout cela dans une vidéo postée sur TikTok. La voici :