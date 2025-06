Coincé dans une baignoire, ce Golden Retriever se retrouve dans une situation digne d'une scène de comédie (vidéo)

Bowie n’en est pas à sa première bêtise, en témoignent les vidéos postées par sa maîtresse sur son compte Instagram « @thegoldenboybowie ». Le grand garçon enchaîne les situations amusantes dans sa maison ou bien dans la rue, illuminant au passage le quotidien de son entourage.

Le Golden Retriever : le chien sympathique par excellence

Le Golden Retriever n’a plus à défendre son caractère jovial et sympathique. En effet, c’est un chien que l’on conseille aux personnes à la recherche d’une compagnie sympathique et enthousiaste. À l’image de Bear, ils reculent rarement devant la possibilité d’une nouvelle rencontre, et ne manquent pas une occasion pour amuser la galerie. Tous les propriétaires de Golden Retrievers le disent : c’est une chance immense de partager sa vie avec un être aussi empathique.

Le phénomène Bear

La vidéo qui a fait sensation auprès des internautes, et qui a été relayée par Parade Pets, met bien en avant l’humour du grand chien. Ce dernier a eu la bonne idée de grimper dans la baignoire, vide, et n’est plus parvenu à en sortir. Sa maîtresse l’a bien encouragé, mais cela n’a pas vraiment suffi à motiver Bear à surmonter sa peur.

En effet, en regardant la vidéo, on peine à comprendre ce qui empêche Bear de sauter hors de la baignoire, après y être allé sans réelle raison. Il n’est qu’à quelques centimètres du sol, mais cela paraît être trop pour ce grand bonhomme un peu dramatique.

« La légende dit qu’il est toujours dans la baignoire »

Le contenu a grandement amusé les internautes, qui avouent pour certains regarder les images en boucle. Un internaute supposait, avec humour, que le chien se trouvait encore dans son bain, sans avoir trouvé de solutions pour sortir.

Dans une autre vidéo postée un peu plus tard, on comprend que Bear a rejoint la terre ferme, félicitée par des papouilles de sa maîtresse très heureuse d’avoir enfin retrouvé son grand garçon. Bear est décidément un chien bien gâté, qui sait aussi parfaitement amuser la galerie. Des vidéos comme celles-ci, qui nous redonnent instantanément le sourire, on en veut tous les jours !