Après n'avoir connu que la vie en refuge et endeuillé par la perte de son meilleur ami, ce chien passe 5 mois à se méfier de sa sauveuse avant d'accepter ses caresses (vidéo)

Livré à lui-même dès son plus jeune âge, Ringo a grandi dans un refuge roumain, marqué par la solitude et la perte. Mais grâce à une rencontre inattendue et beaucoup de patience, ce chien brisé a entamé une incroyable renaissance de l’autre côté de l’Atlantique. Une histoire bouleversante et pleine d’espoir.

Profondément marqué par toute une vie au refuge, Ringo évolue étape par étape, surmontant ses traumatismes à son rythme et aidé par une personne qui a cru en lui dès le départ.



Ce chien n’était encore qu’un minuscule chiot lorsqu’il avait été découvert et recueilli par l’équipe de Lucky’s Legacy Rescue, un refuge basé en Roumanie. Il avait grandi dans cette structure d’accueil et ne tenait le coup que grâce à son meilleur ami, un autre chien appelé Domino.

Malheureusement, le décès de ce dernier avait plongé Ringo dans une véritable dépression. Inconsolable et résigné, il tremblait, refusait d’être touché et ne voulait plus jouer.

La chance a toutefois fini par lui sourire. Emue par son parcours, la fondatrice de Juniper Wildlife Refuge, un sanctuaire installé en Floride (Etats-Unis), a décidé de l’adopter et de lui faire traverser l’Atlantique pour lui offrir un nouveau départ.

Ringo a néanmoins dû vivre un long et tumultueux périple. Le voyage a, en effet, duré 14 heures. Par la suite, le quadrupède a passé 6 heures à la douane. Une fois les formalités achevées, il a été contraint de rester en quarantaine pendant plusieurs semaines.

Toutes ces épreuves terminées, il a enfin pu découvrir son nouveau foyer. Il était encore nerveux au Juniper Wildlife Refuge, passant des nuits entières à hurler son désespoir.

Un nouveau foyer et de nouveaux amis

Heureusement, il a pu compter sur le soutien d’un autre chien appelé Howie. Tout comme Domino, il lui a apporté réconfort et confiance.

La fondatrice du refuge l’a également épaulé. Chaque jour, pendant 5 mois, elle s’est assise près de lui en attendant qu’il se fie suffisamment à elle pour l’approcher. Sa patience a été récompensée ; un beau jour, Ringo l’a regardée, a remué la queue et est venu vers elle.



C’était une grande victoire pour ce chien brisé. Une autre est arrivée plusieurs semaines plus tard. Lui qui préférait rester dehors n’osait pas suivre sa maîtresse à l’intérieur de la maison. Au bout de 2 mois, il a trouvé le courage de le faire.



La vidéo ci-dessous, postée sur le compte Instagram du Juniper Wildlife Refuge et relayée par The Holidog Times, on peut avoir un aperçu de l’évolution spectaculaire de Ringo après son sauvetage :

