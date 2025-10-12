La réaction instinctive d’un Corgi, qui sauve la vie de sa maîtresse victime d’une chute violente dans la rue

Jess Parker s’est toujours sentie très reconnaissante d’avoir Waldo, son chien, auprès d’elle. Cette gratitude s’est amplifiée lorsque le toutou l’a sauvée d’une situation qui aurait bien pu lui coûter la vie. Alors qu’elle s’était gravement blessée et qu’elle n’avait aucun moyen de prévenir les secours, le chien a fait preuve d’une perspicacité épatante.

Jess Parker, originaire de l’Ontario (Canada), partage son quotidien avec son Corgi et meilleur ami Waldo. La loyauté de la boule de poils, âgée de 10 ans, n’est plus à prouver et pourtant, elle a montré à sa propriétaire que celle-ci pouvait encore compter sur elle après toutes ces années passées ensemble. En effet, dans un élan d’héroïsme, elle lui a tout bonnement sauvé la vie.

C’était un jour où Jess Parker avait oublié de charger son téléphone portable. Consciente qu’elle pouvait se retrouver en danger si elle se retrouvait en mauvaise posture dans un endroit isolé, elle a préféré limiter la balade à son quartier. Waldo et elle sont donc allés se promener autour de leur maison et 100 mètres plus loin seulement, la femme a fait une terrible chute.

Waldo the Corgi / Facebook

Un terrible accident

En se penchant pour ramasser les déjections du toutou, elle a trébuché et l’une de ses jambes s’est mal positionnée. Elle a ensuite entendu un craquement et a ressenti une douleur vive. Plus tard, des radiologies ont confirmé qu’elle s’était cassée le tibia , le péroné et qu’une veine avait été sectionnée au niveau de sa cheville avec la violence du choc, rapportait Woman’s World .

Cette blessure était très dangereuse, car Jess Parker risquait de perdre une grosse quantité de sang. Malheureusement pour elle, sans batterie sur son téléphone, il était impossible de joindre les secours. C’est à ce moment que Waldo, toujours à ses côtés, a eu une réaction incroyable.

Un chien perspicace

Tout de suite après la chute de sa maîtresse, la quadrupède a filé à vive allure. La Canadienne s’est alors inquiétée pour lui, mais il savait très bien ce qu’il faisait. En effet, le toutou cherchait à prévenir quelqu’un pour sauver son humaine. Il est finalement tombé sur la propriétaire de cette dernière, qui a compris que quelque chose n’allait pas en voyant l’animal aboyer sans cesse, et a décidé de le suivre.

La femme a localisé Jess Parker et le mari de cette dernière, ainsi que les secours, ont pu être prévenus. Elle a retrouvé Waldo après un passage à l’hôpital et le canidé s’est tout de suite assis sur elle pour la réconforter. Cet incident a davantage rapproché les amis : « Ce type m'a sauvé la vie. Ce n'est pas seulement mon meilleur ami, c'est mon héros ! », assurait Jess Parker.