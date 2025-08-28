« Je lui dois beaucoup plus de friandises », coincé dans les montagnes avec plusieurs os brisés, un homme rampe pendant des heures et survit grâce à l’aide de son chien (vidéo)

Âgé de 6 ans, Buddy est un véritable ange gardien pour Jake Schmitt, son maître. Après un terrible accident en pleine nature, ce Braque allemand fidèle l’a guidé et soutenu pendant 11 heures, alors que Jake rampait, grièvement blessé. Un lien indestructible qui, cette nuit-là, lui a littéralement sauvé la vie.

Originaire de Buffalo (New York, États-Unis), Jake Schmitt vit désormais dans l'Utah, où il peut profiter des grands espaces. Dernièrement, le jeune homme de 34 ans était d’ailleurs parti dans les montagnes Uinta avec Buddy, son Braque allemand à poil court, pour observer les cerfs. Malheureusement, cette sortie dans la nature a rapidement viré au cauchemar…

Un accident dramatique

Alors qu’il gravissait une colline, Jake a perdu le contrôle de son véhicule en roulant sur de la terre instable et il a basculé dans le vide. Dans la chute, il a été projeté à travers le pare-brise, tandis que son véhicule, avec Buddy sur le siège arrière, tombait le long de la pente raide.

Lorsque Jake a repris connaissance, sa jambe était cassée, ses chevilles fracturées et ses côtes cassées. Buddy, quant à lui, allait parfaitement bien. « Soudain, mon chien est sorti de nulle part, sans une égratignure », raconte Jake à People. « Je n'ai aucune idée de comment il s'en est sorti […]. C'était une journée normale pour lui : il remuait la queue à côté de moi. »

© Kaitlynn Cline / GoFundMe

Privé de téléphone, blessé et désormais dans l’obscurité absolue, Jake a dû faire preuve d’ingéniosité et de persévérance pour se sortir de ce mauvais pas. Heureusement, son toutou était là pour l’aider.

Une lumière dans la nuit

Après avoir bricolé une attelle pour sa jambe, l’homme a commencé à ramper sur des kilomètres vers le bas de la montagne. Sa seule lumière provenait de la petite LED sur le collier de Buddy qui le guidait fidèlement jusqu’au véhicule en contrebas.

« Au début, j'attendais juste de m'effondrer et de mourir », se souvient Jake. Alors qu’il avançait lentement sur le sol, la douleur augmentait de plus en plus, jusqu'à devenir atroce. Buddy était toutefois une véritable source de réconfort.

© Kaitlynn Cline / GoFundMe

« Les gens ne réalisent pas à quel point tout cela était psychologique, et la présence de ce chien change tout », dit Jake. « C'est comme avoir un ami avec soi. C'est incroyable. Sans ça, […] je ne pense pas que je m'en serais sorti. »

Après 11 heures d'efforts et de souffrance, Jake a finalement rejoint son véhicule et il a réussi à conduire jusqu’à un restaurant où le personnel a appelé les secours.

Le jeune homme est aujourd’hui très reconnaissant envers Buddy, d’autant que ce n’est pas la première fois qu’il lui sauve la vie. Deux ans plus tôt, ses aboiements lui avaient en effet permis d’échapper à un ours. « Je lui dois bien plus de friandises. », assure Jake. Une récompense amplement méritée pour ce héros à 4 pattes !