La réaction amusante d'une chienne croquant dans une pomme pour la première fois de sa vie (vidéo)

La propriétaire de Sunday lui a proposé un morceau de pomme fraîche à croquer. Il s’agissait manifestement d’une grande première pour cette chienne, à en juger par sa réaction. La scène est à la fois drôle et adorable, et sa maîtresse a eu la bonne idée de l’immortaliser et de la partager sur les réseaux sociaux.

Les chiens sont gourmands, ce n’est un secret pour personne, encore moins pour les propriétaires canins qui en témoignent tous les jours et qui veillent à ce que ce trait de caractère ne s’exprime pas à l’excès. Le risque sinon serait que leurs compagnons à 4 pattes souffrent des troubles liés à l’obésité.

La gourmandise des canidés et leur curiosité font qu’ils rechignent rarement à goûter aux nouveautés qu’on leur propose. Libre à eux ensuite d’adopter ou de rejeter cet aliment. Quand la maîtresse de Sunday, une magnifique femelle Golden Retriever, lui a tendu un quartier de pomme, la chienne a semblé apprécier cette expérience.



@sundaythegoldenretriever / TikTok

Frais, acidulé et juteux à souhait, le fruit a tout de suite plu à Sunday, mais c’est vraisemblablement surtout sa texture croquante qui l’a conquise. C’est, en tout cas, ce qu’a indiqué son humaine en légende de la vidéo relayée par Pet Helpful et où on voit Sunday se régaler tout en exprimant sa surprise.

Drôle et mignonne à la fois, la réaction de la chienne en a fait une séquence virale sur TikTok, où elle totalise plus de 360 000 vues. Elle a été postée sur le compte « @sundaythegoldenretriever » qui lui est consacré et est suivi par plus de 233 000 abonnés.

Cette manière qu’a la chienne de marquer un temps d’arrêt après avoir commencé à mâcher la pomme, puis les mouvements de ses yeux et de ses sourcils sont particulièrement amusants. On perçoit à travers son expression un mélange d’étonnement et de plaisir.

Une découverte que Sunday est donc visiblement ravie d'avoir faite sous les yeux de sa propriétaire et de nombreux internautes, touchés par son attitude.

Oui à la pomme pour les chiens, mais pas n’importe comment

Rappelons, au passage, que la pomme constitue un excellent aliment pour les chiens, tant en tant que complément qu’en guise de friandise saine. Elle favorise la digestion et le transit grâce à ses fibres, hydrate et offre quantités de vitamines, minéraux et antioxydants.

Attention toutefois à retirer les pépins et les feuilles du fruit avant d’en donner à son animal de compagnie, car ces parties contiennent une petite dose de cyanure.