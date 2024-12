La propriétaire d'une chienne moquée pour sa "laideur" monte au créneau pour la défendre et reçoit le soutien d'innombrables internautes (vidéo)

Pour Hannah, sa chienne Winnie est parfaite. Elle l’est d’autant plus qu’elle lui apporte un précieux soutien alors qu’elle traverse une période difficile sur le plan émotionnel. Néanmoins, tout le monde n’est manifestement pas sensible à la beauté et à la douceur de la femelle Spitz Nain. La jeune femme dit, en effet, avoir reçu des messages pleins de méchanceté de la part de certaines personnes qui trouvent l’animal « laid ».